Антон Силуанов: в 2026 году ожидается кратный рост числа пользователей инвествычета

За 2025 год федеральным инвестиционным налоговым вычетом (ФИНВ) воспользовались 759 компаний, а его объем превысил 26 млрд руб., сообщил в интервью «Ъ» глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, в первом квартале этого года объем вычетов уже вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года, — тогда ФИНВ получили 250 организаций на сумму 2,2 млрд руб.
«В текущем году мы ожидаем кратного увеличения числа пользователей вычета, в том числе благодаря расширению возможности его применения в рамках группы налогоплательщиков», — отметил министр. При этом, добавил Антон Силуанов, донастройка ФИНВ обсуждается «в рамках создания инвестиционно привлекательных условий для отдельных макрорегионов».
ФИНВ — это механизм компенсации бюджетом 3% расходов компаний на инвестиции в оборудование и нематериальные активы, призванный сгладить рост ставки налога на прибыль до 25% с 2025 года. Ранее допускалась передача права на вычет внутри группы компаний, если и передающая, и получающая его организации имеют профильные коды ОКВЭД (добыча, обработка, обеспечение электроэнергией, гостиницы, общепит, научные исследования и разработки). С этого года возможно применение вычета любой компанией группы вне зависимости от сферы деятельности. В 2025 году на этот механизм в федеральном бюджете было заложено 150 млрд руб. Бизнес ранее предлагал расширить список отраслей и увеличить размер вычета с 3% до 12%.
