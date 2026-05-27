Антон Силуанов: в 2026 году ожидается кратный рост числа пользователей инвествычета

ФИНВ — это механизм компенсации бюджетом 3% расходов компаний на инвестиции в оборудование и нематериальные активы, призванный сгладить рост ставки налога на прибыль до 25% с 2025 года. Ранее допускалась передача права на вычет внутри группы компаний, если и передающая, и получающая его организации имеют профильные коды ОКВЭД (добыча, обработка, обеспечение электроэнергией, гостиницы, общепит, научные исследования и разработки). С этого года возможно применение вычета любой компанией группы вне зависимости от сферы деятельности. В 2025 году на этот механизм в федеральном бюджете было заложено 150 млрд руб. Бизнес ранее предлагал расширить список отраслей и увеличить размер вычета с 3% до 12%.