Антон Силуанов рассказал о подходах к расходам бюджета на следующую трехлетку

Господин Силуанов отметил, что расходы федерального бюджета в последние годы росли опережающими темпами. «С 2019 года они выросли почти на 3,5 процентного пункта ВВП — с 16,6% до 20% в 2025 году, рост в деньгах более чем в 2,3 раза. Это следствие внешних обстоятельств — от ковида до санкционных действий западных стран против нас», — сказал министр. Он отметил, что на это потребовались немалые ресурсы, в первую очередь бюджетные — были задействованы накопленные в предшествующие периоды резервы.