Антон Силуанов: в 2025 году поступления от налога на прибыль и НДФЛ в федеральный бюджет выросли почти на 90%

Как сообщил в интервью «Ъ» глава Минфина Антон Силуанов, в прошлом году сборы налога на прибыль и НДФЛ в федеральный бюджет выросли почти на 90%, а по итогам января—апреля рост поступлений НДС превысил 20%. По его словам, предварительно можно сказать, что ситуация с получением налоговых поступлений после изменения параметров фискальной системы развивается «в плановых параметрах» — хотя подводить итоги пока рано. С этого года, отметил Антон Силуанов, принятые корректировки позволят обеспечить дополнительные сборы в размере 2,2−2,3 процентного пункта ВВП в год.