Кто получит налоговый вычет: список изменений и суммы

Депутаты Госдумы предложили увеличить имущественный налоговый вычет для россиян. Законопроект уже направлен в правительство, изменения могут коснуться миллионов граждан по всей стране.
Авторы инициативы хотят поднять лимит при продаже жилья с 1 млн до 3,1 млн рублей. Для другого имущества порог вырастет с 250 тыс. до 700 тыс. рублей. Стандартный вычет для льготников увеличат с 3 тыс. до 29 тыс. рублей.
ТАСС пишет: также предприниматели на общей системе смогут не платить НДС при доходе до 9,5 млн рублей вместо текущих 2 млн.
Изменения призваны решить проблему устаревания сумм в Налоговом кодексе. Фиксированные суммы напрямую затрагивают малый и средний бизнес, а также физических лиц, — указали разработчики. Документ должен устранить системные ограничения, которые мешают гражданам и бизнесу развиваться в современных экономических условиях.
В таких условиях стоит ждать официального принятия закона, который вступит в силу с 1 января 2027 года. Если вы планируете продажу квартиры или машины после этой даты, сможете вернуть больше денег.
