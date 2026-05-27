Силуанов назвал причины пересмотра параметров бюджета России

Новая цена отсечения по бюджетному правилу должна обеспечить исполнение государственного бюджета даже в период низких цен на нефть, заявил Силуанов в середине мая. В рамках бюджетного правила на 2026 год цена отсечения установлена в размере $59 за баррель нефти марки Urals. Предполагается, что она будет снижаться на $1 ежегодно в период до 2030-го.