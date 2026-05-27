Силуанов назвал причины пересмотра параметров бюджета России

Минфин изменит параметры федерального бюджета из-за новых макроусловий, заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту».
«Изменятся ли параметры бюджета? Да. Причина — в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также в необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях», — сказал министр.
По словам Силуанова, Минфин работает над обеспечением сбалансированности бюджета и координирует действия с Банком России по основным макропоказателям и денежным агрегатам.
Глава Минфина отметил, что весной поправки к закону о бюджете в Госдуму вноситься не будут. При этом вопросы исполнения бюджета прорабатываются с парламентской комиссией, в которую входят депутаты Госдумы и сенаторы. «То есть парламентский контроль работает в полной мере», — подчеркнул он.
Силуанов объяснил необходимость гибкого подхода усилением неопределенности в мировой экономике, в том числе на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, ведомство подготовило законодательные предложения для бесперебойного исполнения бюджетных обязательств вне зависимости от внешних факторов.
Министр уточнил, что речь идет о финансировании социальных программ, обеспечении обороноспособности и безопасности страны, технологических приоритетах, а также об обязательствах, зависящих от инфляции и процентных ставок.
За январь—апрель расходы федерального бюджета достигли 17,6 трлн руб., увеличившись на 15,7% год к году. Минфин связывал это с ранним заключением контрактов и авансированием расходов. Дефицит бюджета составил 5,9 трлн руб., что почти на 3 трлн руб. больше, чем годом ранее.
Нефтегазовые доходы за тот же период снизились на 38,3%, до 2,3 трлн руб. В Минфине объясняли это более низкими ценами на нефть в предыдущие периоды. В Кремле заявляли, что устойчивость экономики сохраняется, а снижение нефтегазовых поступлений компенсируется ростом других секторов.
Новая цена отсечения по бюджетному правилу должна обеспечить исполнение государственного бюджета даже в период низких цен на нефть, заявил Силуанов в середине мая. В рамках бюджетного правила на 2026 год цена отсечения установлена в размере $59 за баррель нефти марки Urals. Предполагается, что она будет снижаться на $1 ежегодно в период до 2030-го.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».