Силуанов назвал причины пересмотра параметров бюджета России

Минфин пересмотрит параметры федерального бюджета из-за изменений макроусловий и необходимости сосредоточить ресурсы на приоритетах, заявил глава ведомства. Весной поправки в Госдуму вносить не планируется.

Источник: РБК

Минфин изменит параметры федерального бюджета из-за новых макроусловий, заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту».

«Изменятся ли параметры бюджета? Да. Причина — в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также в необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях», — сказал министр.

По словам Силуанова, Минфин работает над обеспечением сбалансированности бюджета и координирует действия с Банком России по основным макропоказателям и денежным агрегатам.

Глава Минфина отметил, что весной поправки к закону о бюджете в Госдуму вноситься не будут. При этом вопросы исполнения бюджета прорабатываются с парламентской комиссией, в которую входят депутаты Госдумы и сенаторы. «То есть парламентский контроль работает в полной мере», — подчеркнул он.

Силуанов объяснил необходимость гибкого подхода усилением неопределенности в мировой экономике, в том числе на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, ведомство подготовило законодательные предложения для бесперебойного исполнения бюджетных обязательств вне зависимости от внешних факторов.

Министр уточнил, что речь идет о финансировании социальных программ, обеспечении обороноспособности и безопасности страны, технологических приоритетах, а также об обязательствах, зависящих от инфляции и процентных ставок.

Мировые цены на нефть и энергоносители выросли на фоне конфликта США и Ирана и блокады Ормузского пролива.

За январь—апрель расходы федерального бюджета достигли 17,6 трлн руб., увеличившись на 15,7% год к году. Минфин связывал это с ранним заключением контрактов и авансированием расходов. Дефицит бюджета составил 5,9 трлн руб., что почти на 3 трлн руб. больше, чем годом ранее.

Нефтегазовые доходы за тот же период снизились на 38,3%, до 2,3 трлн руб. В Минфине объясняли это более низкими ценами на нефть в предыдущие периоды. В Кремле заявляли, что устойчивость экономики сохраняется, а снижение нефтегазовых поступлений компенсируется ростом других секторов.

Новая цена отсечения по бюджетному правилу должна обеспечить исполнение государственного бюджета даже в период низких цен на нефть, заявил Силуанов в середине мая. В рамках бюджетного правила на 2026 год цена отсечения установлена в размере $59 за баррель нефти марки Urals. Предполагается, что она будет снижаться на $1 ежегодно в период до 2030-го.

