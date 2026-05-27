Минтруда готовит новые правила для работодателей подростков

Лето в Казахстане всё чаще становится не только временем отдыха, но и первым шагом во взрослую жизнь.

Источник: DKNews.kz

Пока одни подростки проводят каникулы дома, другие уже работают официантами, курьерами, продавцами и аниматорами. И таких становится всё больше, передает DKNews.kz.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, сегодня в стране официальной занятостью охвачены 5,3 тысячи учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом на заседании Правительства сообщил министр труда Аскарбек Ертаев.

Причём речь идёт не о случайных подработках «по знакомству», а об официальном трудоустройстве через государственные платформы и программы.

Где чаще всего работают подростки.

Как отметил министр, больше всего школьников и студентов сегодня заняты в сферах торговли, развлечений, отдыха и общественного питания — там, где многие получают свой первый трудовой опыт.

«Наибольшее количество занято в сферах торговли, предоставления услуг по развлечению и отдыху, а также питания — то есть те направления, где подростки чаще всего получают первый трудовой опыт», — сообщил Аскарбек Ертаев.

Среди популярных вакансий:

курьеры; официанты; продавцы-консультанты; помощники поваров; озеленители; аниматоры.

Особенно активно подростки работают в Алматы, Астане и Шымкенте. Также высокий показатель фиксируется в Туркестанской, Алматинской и Жамбылской областях — там проживает наибольшее количество несовершеннолетних.

Как школьники находят работу.

Одним из главных инструментов стала платформа Enbek.kz. На ней работает специальный раздел «Мои летние каникулы», где подростки могут искать вакансии и размещать резюме.

Для многих это становится первым знакомством с рынком труда — официальным, безопасным и с обязательным трудовым договором.

Интересно, что подростки младше 16 лет могут зарегистрироваться только через законных представителей — это сделано для дополнительной защиты.

С начала 2026 года через платформу уже трудоустроили 1024 учащихся. Для сравнения: за весь 2025 год работу нашли 4552 подростка.

Почему подростки идут работать.

Минтруда провело масштабное исследование среди школьников и родителей. Опрос охватил почти 100 тысяч человек.

Главная причина — желание иметь собственные деньги.

Подростки признаются, что хотят:

зарабатывать на личные расходы; помогать родителям; получить первый опыт; раньше определиться с профессией.

Именно поэтому власти делают ставку не только на временную занятость, но и на профориентацию.

Полмиллиона школьников уже учатся искать работу.

Параллельно развивается и цифровое обучение. На платформе Skills.Enbek.kz подросткам доступны бесплатные и платные курсы по разным направлениям.

Особой популярностью пользуются:

навыки поиска работы; создание резюме; основы общения с работодателями; цифровые профессии.

По данным министерства, с прошлого года более 500 тысяч учащихся прошли обучение таким навыкам.

Отдельно работает платформа «Мансап компасы», где школьники могут пройти профориентационные тесты и узнать, какие профессии сейчас востребованы в Казахстане.

Тестирование уже прошли свыше 136 тысяч детей.

Что изменится для работодателей.

На фоне роста подростковой занятости власти решили ужесточить контроль за условиями труда несовершеннолетних.

Сейчас уже действуют ограничения:

запрет на ночную работу; запрет на опасные условия труда; сокращённое рабочее время; обязательное согласие родителей.

Но теперь государство готовит новые поправки в Трудовой кодекс.

Среди ключевых изменений:

обязательное страхование подростков от несчастных случаев; усиление ответственности работодателей; чёткий список разрешённых и запрещённых видов работы для несовершеннолетних.

Также в Казахстане усилят цифровой мониторинг занятости детей и контроль за неформальной работой в рискованных сферах.

«Основная задача — вывести занятость несовершеннолетних из неформального поля и обеспечить единый подход к ее регулированию, мониторингу и профилактике нарушений», — подчеркнул Аскарбек Ертаев.

«Это уже не просто подработка».

В правительстве уверены: летняя работа для подростков — это гораздо больше, чем просто карманные деньги.

«Летняя занятость подростков — это не только возможность заработать первые деньги. Это ранняя профориентация, формирование трудовых навыков и первый контакт с рынком труда», — пояснил министр.

Именно поэтому власти делают ставку на официальный и безопасный формат занятости — чтобы первый рабочий опыт подростков был не стрессом, а реальным стартом во взрослую жизнь.