Минтруда готовит новые правила для работодателей подростков

Пока одни подростки проводят каникулы дома, другие уже работают официантами, курьерами, продавцами и аниматорами. И таких становится всё больше, передает DKNews.kz.
По данным Министерства труда и социальной защиты населения, сегодня в стране официальной занятостью охвачены 5,3 тысячи учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом на заседании Правительства сообщил министр труда Аскарбек Ертаев.
Причём речь идёт не о случайных подработках «по знакомству», а об официальном трудоустройстве через государственные платформы и программы.
Где чаще всего работают подростки.
Как отметил министр, больше всего школьников и студентов сегодня заняты в сферах торговли, развлечений, отдыха и общественного питания — там, где многие получают свой первый трудовой опыт.
«Наибольшее количество занято в сферах торговли, предоставления услуг по развлечению и отдыху, а также питания — то есть те направления, где подростки чаще всего получают первый трудовой опыт», — сообщил Аскарбек Ертаев.
Среди популярных вакансий:
курьеры; официанты; продавцы-консультанты; помощники поваров; озеленители; аниматоры.
Особенно активно подростки работают в Алматы, Астане и Шымкенте. Также высокий показатель фиксируется в Туркестанской, Алматинской и Жамбылской областях — там проживает наибольшее количество несовершеннолетних.
Как школьники находят работу.
Одним из главных инструментов стала платформа Enbek.kz. На ней работает специальный раздел «Мои летние каникулы», где подростки могут искать вакансии и размещать резюме.
Для многих это становится первым знакомством с рынком труда — официальным, безопасным и с обязательным трудовым договором.
Интересно, что подростки младше 16 лет могут зарегистрироваться только через законных представителей — это сделано для дополнительной защиты.
С начала 2026 года через платформу уже трудоустроили 1024 учащихся. Для сравнения: за весь 2025 год работу нашли 4552 подростка.
Почему подростки идут работать.
Минтруда провело масштабное исследование среди школьников и родителей. Опрос охватил почти 100 тысяч человек.
Главная причина — желание иметь собственные деньги.
Подростки признаются, что хотят:
зарабатывать на личные расходы; помогать родителям; получить первый опыт; раньше определиться с профессией.
Именно поэтому власти делают ставку не только на временную занятость, но и на профориентацию.
Полмиллиона школьников уже учатся искать работу.
Параллельно развивается и цифровое обучение. На платформе Skills.Enbek.kz подросткам доступны бесплатные и платные курсы по разным направлениям.
Особой популярностью пользуются:
навыки поиска работы; создание резюме; основы общения с работодателями; цифровые профессии.
По данным министерства, с прошлого года более 500 тысяч учащихся прошли обучение таким навыкам.
Отдельно работает платформа «Мансап компасы», где школьники могут пройти профориентационные тесты и узнать, какие профессии сейчас востребованы в Казахстане.
Тестирование уже прошли свыше 136 тысяч детей.
Что изменится для работодателей.
На фоне роста подростковой занятости власти решили ужесточить контроль за условиями труда несовершеннолетних.
Сейчас уже действуют ограничения:
запрет на ночную работу; запрет на опасные условия труда; сокращённое рабочее время; обязательное согласие родителей.
Но теперь государство готовит новые поправки в Трудовой кодекс.
Среди ключевых изменений:
обязательное страхование подростков от несчастных случаев; усиление ответственности работодателей; чёткий список разрешённых и запрещённых видов работы для несовершеннолетних.
Также в Казахстане усилят цифровой мониторинг занятости детей и контроль за неформальной работой в рискованных сферах.
«Основная задача — вывести занятость несовершеннолетних из неформального поля и обеспечить единый подход к ее регулированию, мониторингу и профилактике нарушений», — подчеркнул Аскарбек Ертаев.
«Это уже не просто подработка».
В правительстве уверены: летняя работа для подростков — это гораздо больше, чем просто карманные деньги.
«Летняя занятость подростков — это не только возможность заработать первые деньги. Это ранняя профориентация, формирование трудовых навыков и первый контакт с рынком труда», — пояснил министр.
Именно поэтому власти делают ставку на официальный и безопасный формат занятости — чтобы первый рабочий опыт подростков был не стрессом, а реальным стартом во взрослую жизнь.