Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шохин рассказал о влиянии укрепления рубля на доходы федбюджета

Рост курса национальной валюты по отношению к доллару даже на один рубль обходится российскому бюджету в 100 млрд руб. ежемесячно, заявил в интервью «РИА Новости» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По этой причине необходимо обеспечить предсказуемость курса валют, считает он.

Рост курса национальной валюты по отношению к доллару даже на один рубль обходится российскому бюджету в 100 млрд руб. ежемесячно, заявил в интервью «РИА Новости» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По этой причине необходимо обеспечить предсказуемость курса валют, считает он.

Кроме того, из-за ограниченности торгов валютный курс в России нельзя назвать рыночным в полной мере, сказал глава РСПП. Спрос на валюту он оценил как пониженный из-за ограничений импорта и слабой инвестиционной активности. «А рубль укрепляется. Поэтому многие коллеги предлагают установить валютный коридор и держать его пусть не совсем рыночным способом, но чтобы предсказуемость была», — пояснил Александр Шохин.

Ранее курс рубля достиг максимума с 2023 года, укрепившись почти на 2% относительно мировых валют. 20 мая внебиржевой курс доллара опустился ниже 70 ₽ По данным Bloomberg, с начала 2026 года рубль укрепился по отношению к доллару на 18,4%. Reuters связывал укрепление российской валюты с визитом президента России Владимира Путина в Китай и решением США продлить разрешение на импорт российской нефти.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше