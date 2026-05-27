Шохин рассказал о влиянии укрепления рубля на доходы федбюджета

Кроме того, из-за ограниченности торгов валютный курс в России нельзя назвать рыночным в полной мере, сказал глава РСПП. Спрос на валюту он оценил как пониженный из-за ограничений импорта и слабой инвестиционной активности. «А рубль укрепляется. Поэтому многие коллеги предлагают установить валютный коридор и держать его пусть не совсем рыночным способом, но чтобы предсказуемость была», — пояснил Александр Шохин.