Силуанов заявил, что слабину в финансах нельзя допускать

Правительство ведет комплексную работу по повышению устойчивости и сбалансированности государственных финансов на фоне изменений в мировой экономике, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту».
По его словам, резервы государства «не бесконечны», поэтому в текущих условиях необходимо не допускать ослабления финансовой политики.
«Слабину в финансах нельзя допускать в условиях таких масштабных трансформаций в мире. Никто нам поблажек не даст», — сказал Силуанов.
Министр отметил, что за последние два года власти приняли решения, направленные на укрепление доходной базы бюджета. Среди таких мер он назвал работу по «обелению» экономики, расширение налоговой базы и создание более справедливых условий хозяйствования.
Отдельное внимание, по словам Силуанова, должно уделяться эффективности бюджетных расходов. После периода их быстрого роста, отметил министр, сейчас требуется «определенная сдержанность».
Одним из направлений работы Минфина остается повышение эффективности налогового администрирования. Силуанов указал, что часть импортных товаров, особенно поступающих из третьих стран, оказывается в рознице без уплаты НДС и пошлин. «Это приводит к потерям сотен миллиардов рублей», — отметил он.
Говоря о результатах налоговых изменений последних лет, министр сообщил, что принятые решения должны обеспечить с этого года дополнительные поступления в размере 2,2−2,3 процентного пункта ВВП в год. По его словам, окончательные итоги подводить пока рано, однако ситуация развивается в рамках плановых параметров.
Силуанов отметил, что в 2025 году сборы налога на прибыль и НДФЛ в федеральный бюджет выросли почти на 90%, а по итогам первых четырех месяцев текущего года поступления НДС увеличились более чем на 20%.
«Сейчас анализируем, как экономика адаптируется к изменениям. В этом году основной фокус сконцентрирован на повышении эффективности налогового администрирования», — сказал министр.
Силуанов уточнил, что речь идет прежде всего об «обелении» экономики, обеспечении равных конкурентных условий и борьбе с уклонением от уплаты налогов.
В интервью министр также сообщил, что Минфин внес в правительство предложения по компаниям, которые могут быть выведены на первичное или вторичное публичное размещение акций. По его словам, список сформирован с учетом емкости рынка и ранее принятых решений о продаже отдельных активов.
Силуанов заявил, что потенциальные кандидаты на IPO есть в разных секторах экономики. В текущем году власти планируют провести два-три SPO. Конкретные компании он не назвал, объяснив это риском манипулирования рынком.
В середине мая глава Минфина заявил, что власти не рассматривают повышение налогов для российских граждан и заморозку вкладов. Он назвал сообщения о таких мерах недостоверными и отметил, что основные изменения в налоговой системе России уже приняты.
По словам Силуанова, сейчас экономике необходимо создать условия для устойчивости финансов и роста доходов граждан. Минфин, сообщил министр, работает над расходной частью бюджета и готовит предложения по его балансировке. И это, по оценке Силуанова, условие макроэкономической устойчивости.
