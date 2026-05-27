Метро, парки и правила для бизнеса. Новак и Решетников посетили Красноярск

Наш край с рабочим визитом посетила федеральная делегация во главе с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком и министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Программа оказалась предельно насыщенной.
Вместе с губернатором края Михаилом Котюковым они проинспектировали главные стройки к грядущему юбилею краевой столицы, ответили на острые вопросы местных предпринимателей и обсудили, как сделать работу предприятий эффективнее.
Инфраструктурный рывок к юбилею.
В 2028 году Красноярск отметит знаменательную дату — 400 лет со дня основания. Указом президента России Владимира Путина этому событию присвоен высокий федеральный статус. В рамках визита Александр Новак провёл выездное совещание федерального оргкомитета по подготовке к празднованию и лично проверил, как меняется город.
Ключевым проектом развития транспортной инфраструктуры остаётся строительство метротрамвая. Протяжённость первой линии составит чуть более 11 км, в маршрут войдут шесть современных станций. Работы не останавливаются ни на минуту: и на поверхности, где готовятся котлованы, и глубоко под землёй. С сентября 2024 года пройдено уже около 7,5 км из 23,4 км тоннелей.
Александр Новак и Михаил Котюков посетили наиболее сложный участок на линии в Октябрьском районе. Особенность перегона от станции «Высотная» до улицы Копылова в том, что здесь пролегает тоннель, построенный ещё в советское время. Инженерам удалось найти грамотное решение и бесшовно интегрировать его в современный проект. Только за последние пять месяцев горнопроходческим способом здесь прошли 92 м. К слову, станция на Копылова станет единственной на всей линии станцией глубокого заложения.
Ещё один знаковый объект — культурное пространство «Суриков-центр». Сейчас строительная готовность здания оценивается в 46%, а полностью завершить работы планируют до конца 2027 года. В масштабном центре откроются высокотехнологичные залы для выставок, просторный лекторий, художественная мастерская и фондохранилища. Уже в январе 2028 года здесь пройдут торжественные мероприятия, посвящённые 180-летию великого русского живописца.
В историческом центре города гости осмотрели объекты культурного наследия, фасады которых подлежат восстановлению, а также оценили благоустройство Центрального парка. За время реконструкции любимое место отдыха горожан кардинально преобразилось: появились новые пешеходные дорожки, скейт-парк, современные детские площадки и стильные архитектурные формы.
«Я был в парке год назад и не могу не отметить, что на этом объекте произошли серьёзные изменения. Парк преобразился к лучшему, при этом сохранил свою особенную атмосферу», — поделился впечатлениями Александр Новак.
Он дал ряд поручений федеральным министерствам. Например, для модернизации Красноярского ипподрома необходимо в кратчайшие сроки определить источник финансирования и детализировать дорожную карту.
Главная цель всей этой работы — не сам праздник, а улучшение качества жизни красноярцев, подчеркнул зампредседателя правительства. Он отметил, что оргкомитет принял эффективные решения, которые обеспечат городу новый облик на долгие годы.
Губернатор края Михаил Котюков добавил, что работы по 20 мероприятиям на общую сумму более 18 млрд руб. уже полностью завершены.
«Красноярцы видят первые итоги реализации программы подготовки города к юбилею. Это Национальный центр “Россия”, Мемориал Победы, современные школы, обновление исторического центра, новые дороги. Развитие идёт по всем направлениям, и мы не собираемся останавливаться», — резюмировал глава региона.
Важную роль играет и крупный бизнес: госкорпорации и частные компании заключили соглашения на сумму свыше 14 млрд руб., взяв на себя ремонт социальных объектов, строительство гостиниц и скверов.
В ходе визита делегация, к которой присоединился губернатор Алтайского края Виктор Томенко, почтила память павших в Великой Отечественной войне героев, возложив цветы к Вечному огню у Мемориала Победы.
Прямой диалог с предпринимателями.
Важнейшей частью поездки стала встреча членов федерального правительства и губернатора с представителями бизнес-сообщества края. В открытом диалоге приняли участие предприниматели из самых разных сфер — от лёгкой промышленности до ИТ и ресторанного бизнеса.
Формат позволил бизнесменам задать самые острые вопросы напрямую представителям профильных ведомств. Обсуждали защиту интеллектуальной собственности, продвижение на маркетплейсах, развитие промышленных территорий и обязательную маркировку товаров «Честный знак».
Александр Новак особо отметил роль малого и среднего предпринимательства (МСП) в экономике региона. Доля малого и среднего бизнеса с 2020 по 2024 год в валовом региональном продукте края увеличилась на на 2,4 процентного пункта. По словам вице-премьера, государство сейчас концентрирует ресурсы на снятии лишних ограничений и издержек и повышении внутренней эффективности.
Михаил Котюков подтвердил, что Красноярский край формирует сегодня одну из самых динамичных предпринимательских экосистем в Сибири. Сейчас в регионе работают почти 120 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, за год их число выросло на 3,7%. «Наша задача — создавать условия, при которых бизнес сможет быстрее запускать новые проекты и выходить на новые рынки», — отметил губернатор.
Новый подход к труду.
Одной из целей визита стал всероссийский форум «Повышение производительности труда», прошедший в Национальном центре «Россия» на Енисее.
Открывая мероприятие, Александр Новак напомнил, что по поручению президента России правительство разработало план структурных изменений экономики до 2030 года. Его главная цель — высвободить кадровый ресурс из низкопроизводительных секторов и направить его в приоритетные отрасли: обрабатывающую промышленность, ИТ, туризм и креативные индустрии.
«От производительности труда сегодня напрямую зависит траектория роста нашей экономики. Эта работа находится на особом контроле правительства», — акцентировал внимание Максим Решетников.
Для помощи бизнесу в стране создана сеть федеральных и региональных центров компетенций. Адресную поддержку получили уже более 8 тыс. предприятий. А в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» сформировано 17 отраслевых программ, охватывающих около 55 млн человек. Президент поставил амбициозную задачу — к 2030 году охватить бережливыми технологиями 100% государственных и муниципальных бюджетных учреждений.
Красноярский край в этом направлении демонстрирует уверенное лидерство. Как рассказал Михаил Котюков, 150 крупнейших компаний региона уже прошли через первый этап модернизации своих производств.
«Более 60% участников превысили плановую планку роста производительности в 5%. В этом предприятиям активно помогают специалисты нашего регионального центра компетенций, который входит в пятёрку лучших в России», — поделился успехами губернатор.
В ходе визита гости посетили площадку красноярского производителя уникальной вездеходной техники «Север-Трак». Результаты внедрения бережливого производства здесь налицо: всего за полгода плотного сотрудничества с экспертами предприятию удалось сократить время производственного цикла на 20%. Производительность труда выросла на 30%, а вместе с ней — и реальная заработная плата сотрудников производства.