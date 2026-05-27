Метро, парки и правила для бизнеса. Новак и Решетников посетили Красноярск

Александр Новак и Михаил Котюков посетили наиболее сложный участок на линии в Октябрьском районе. Особенность перегона от станции «Высотная» до улицы Копылова в том, что здесь пролегает тоннель, построенный ещё в советское время. Инженерам удалось найти грамотное решение и бесшовно интегрировать его в современный проект. Только за последние пять месяцев горнопроходческим способом здесь прошли 92 м. К слову, станция на Копылова станет единственной на всей линии станцией глубокого заложения.