Магия «Кофейного кота» — итог надежного партнерства Сбера и успешной торговой марки

— Наше сотрудничество началось с момента основания «Кофейного Кота» в 2008 году и стало по-настоящему долгосрочным и надежным партнерством. Банк не просто предоставляет услуги, а поддерживает на каждом этапе роста. Сначала мы просто пользовались расчетным счетом и онлайн-кассой, а когда год назад встал вопрос о расширении бизнеса, именно кредитная поддержка Сбера позволила нам совершить этот рывок в новое качество. Сегодня мы пользуемся зарплатным проектом для команды, и я вижу, что банк предоставляет нам не просто сервисы, а реальную возможность расти, не отвлекаясь на технические сложности. Бизнес развивается в плане масштабирования и новых форматов. Год назад из уютной небольшой кофейни на 9 столиков мы переехали в просторное помещение и стали полноценным кафе на 70 посадочных мест. Появилось все, что требуется для качественного отдыха: детская комната, банкетный зал, готовим завтраки, бизнес-ланчи и очень востребованное направление — кейтеринг. Именно Сбер способствует этому развитию. Кредитные средства напрямую помогли реализовать переезд и ремонт, а такие сервисы, как зарплатный проект и онлайн-касс, делают операционную деятельность простой и прозрачной, позволяя сфокусироваться на главном — комфорте посетителей и более высоком качестве сервиса.