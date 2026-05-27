Магия «Кофейного кота» — итог надежного партнерства Сбера и успешной торговой марки

26 мая отмечается День российского предпринимательства. В этот праздничный для предпринимателей день Сбербанк поздравляет своих бизнес-клиентов, у каждого из которых есть своя история плодотворного сотрудничества. О своей истории партнерства со Сбером рассказала владелец железногорского кафе «Кофейный кот» Мария Иванова.
— Мария, почему, на Ваш взгляд, сотрудничество со Сбером оказалось для Вас результативным?
— Наше сотрудничество началось с момента основания «Кофейного Кота» в 2008 году и стало по-настоящему долгосрочным и надежным партнерством. Банк не просто предоставляет услуги, а поддерживает на каждом этапе роста. Сначала мы просто пользовались расчетным счетом и онлайн-кассой, а когда год назад встал вопрос о расширении бизнеса, именно кредитная поддержка Сбера позволила нам совершить этот рывок в новое качество. Сегодня мы пользуемся зарплатным проектом для команды, и я вижу, что банк предоставляет нам не просто сервисы, а реальную возможность расти, не отвлекаясь на технические сложности. Бизнес развивается в плане масштабирования и новых форматов. Год назад из уютной небольшой кофейни на 9 столиков мы переехали в просторное помещение и стали полноценным кафе на 70 посадочных мест. Появилось все, что требуется для качественного отдыха: детская комната, банкетный зал, готовим завтраки, бизнес-ланчи и очень востребованное направление — кейтеринг. Именно Сбер способствует этому развитию. Кредитные средства напрямую помогли реализовать переезд и ремонт, а такие сервисы, как зарплатный проект и онлайн-касс, делают операционную деятельность простой и прозрачной, позволяя сфокусироваться на главном — комфорте посетителей и более высоком качестве сервиса.
— Что самое сложное в вашем сегменте бизнеса?
— Не нравится слово «сложность», потому что искренне люблю свое дело и воспринимаю его как смысл жизни. Для меня любой вызов — это ценный опыт. Но если говорить об особенностях нашего сегмента, то главная задача — ежедневно, на протяжении многих лет держать планку и подтверждать звание «самого уютного и родного места». Когда позиционируешь себя как пространство, где гостей всегда встречают с заботой и теплотой, ты уже не имеешь права на плохое настроение или невкусное блюдо. Это постоянная, круглосуточная работа души и огромная ответственность перед командой и городом. Но мне это в радость!
— Какие услуги и мероприятия способствуют положительному имиджу кафе, и как горожане оценивают Ваше заведение?
— Имидж строится из безупречного сервиса и вовлеченности в жизнь города. Гости чаще всего благодарят нас за клиентоориентированность и вкусные блюда, часто подходят лично, чтобы выразить признательность. Это самая дорогая награда! Мы регулярно проводим кулинарные мастер-классы и в качестве партнеров активно участвуем в городских мероприятиях. Отдельная гордость — сотрудничество с профсоюзами градообразующих предприятий. Такая открытость и желание быть полезными городу формируют доверие. Судя по отзывам и тому, что гости возвращаются к нам семьями, горожане оценивают «Кофейного Кота» именно так, как мы и мечтали: самое уютное, вкусное и родное место. В 2026 году на региональном этапе торговая марка «Кофейный кот» удостоена премии Сбера «Любимый малый бизнес». Кроме того, что это приятно, еще и ко многому обязывает.
— В День российского предпринимательства что пожелаете Сберу и его партнерам, которые достигают необходимых результатов?
— В День предпринимателя я желаю Сберу оставаться таким же чутким к потребностям бизнеса, каким за годы сотрудничества банк стал для нас. Спасибо за то, что эта мощная структура верит в предпринимателей и дает не просто финансовые инструменты, а энергию для роста. Коллегам-предпринимателям желаю в лице Сбера найти надежного партнера, разделяющего их ценности жизни. Всех нас объединяет любовь и преданность профессии, а потому я верю в наши общие успехи. С праздником!
16+