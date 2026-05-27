Минфин хочет снизить покупки инвестиционных квартир за счет семейной ипотеки

Минфин предлагает еще один вариант изменений условий выдачи семейной ипотеки. Новая инициатива министерства — не выдавать новые льготные кредиты тем, у кого уже есть непогашенная льготная ипотека, оформленная до 23 декабря 2023 года. Это следует из направленного в федеральное правительство письма замглавы Минфина Алексея Моисеева, на которое ссылается издание на строительную тематику «Московская перспектива». В Минфине изданию подтвердили отправку этого письма, сообщив, что инициатива должна снизить использование льготных жилищных кредитов не по прямому назначению, то есть на покупку квартир в инвестиционных целях.