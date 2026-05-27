Создаём будущее вместе. Парламентарии совершили рабочие поездки

«Обсудили мониторинг сельхозземель: у нас применяют дроны и спутники, но нужно расширять использование цифровых средств. С одной стороны, есть поля, где вырос лес. С другой — поля, за которые идёт жестокая конкуренция в плане аренды или выкупа. Задача государства и всех структур — сделать так, чтобы законы эффективно защищали интересы сельчан. Земля должна работать, дарить хлеб людям», — резюмировал председатель комитета Владислав Зырянов.