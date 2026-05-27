Создаём будущее вместе. Парламентарии совершили рабочие поездки

16 июня 2026 года в краевой столице состоится Х съезд депутатов Красноярского края. В процессе подготовки к этому значимому событию в регионе прошли совместные заседания комитетов Законодательного Собрания и профильных секций Координационного совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления.
Парламентарии посетили ряд территорий, чтобы оценить ход профинансированных за счёт средств краевого бюджета работ по благоустройству и введению новых объектов. Депутаты встретились с представителями местной власти и получили обратную связь для внесения актуальных предложений в проект резолюции съезда.
Село и город.
В Боготольском муниципальном округе члены комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению совместно с главами окружных советов депутатов осмотрели социально значимые объекты, созданные за последние пять лет.
Первым депутаты посетили построенный в 2025 году в селе Боготол молодёжный центр «Факел» площадью 311,4 кв. м, оснащённый конференц-залом, фотостудией и тренажёрными залами. Оценили члены делегации и возведённый в 2023-м досуговый центр, и благоустроенную в 2025-м центральную площадь.
Ещё одним осмотренным объектом стал созданный в 2024 году в городе Боготоле спортивный комплекс «Сибиряк» с двумя чашами бассейнов, тренажёрным залом и хоккейной коробкой. Гости также побывали в парке «Сфера» и сквере им. Н. П. Ши-кунова, где приняли участие в высадке саженцев сирени.
Завершился визит заседанием, на котором прозвучали предложения по приведению мер господдержки МСУ в соответствие с новой организацией местного самоуправления в крае.
«Мы увидели чистый город, ухоженные скверы и парки, модульные соцобъекты. Вместе с тем мы не закрываем глаза и на проблемы, которые озвучиваются во время таких поездок», — отметила председатель профильного комитета и руководитель секции Галина Ампилогова.
Внимание северу.
С 12 по 15 мая комитет по развитию северных и арктических территорий и делам КМН работал на севере края — в Дудинке. Депутаты посетили знаковые объекты, вошедшие в утверждённый правительством РФ план комплексного социально-экономического развития агломерации Норильск — Дудинка на период до 2035 года.
Визит в муниципальное учреждение «Арктический центр культуры» подтвердил необходимость увеличения площадей объекта для проведения мероприятий, а выезд в Таймырский дом народного творчества позволил прикоснуться к сокровищнице культурного наследия коренных народов Севера.
Важным акцентом выезда стал контроль хода работ по реконструкции системы питьевого водоснабжения Дудинки: участники делегации осмотрели очистные канализационные сооружения и обсудили готовность к началу предусмотренных в плане развития агломерации Норильск — Дудинка работ по ремонту сетей.
Не остался без внимания и вопрос подготовки кадров, готовых трудиться в непростых условиях Крайнего Севера.
«Развитие агломерации Норильск — Дудинка — стратегическая задача, от которой зависит будущее всего Таймыра. Наша цель — не просто реализовать запланированные проекты, но и услышать мнение жителей, учесть их потребности, чтобы Заполярье становилось комфортнее, безопаснее и привлекательнее для жизни», — подчеркнула председатель северного комитета Людмила Магомедова.
«Земля должна работать».
19 мая в селе Идринском на совместном заседании секции по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Координационного совета и комитета по делам села и агропромышленной политике обсудили вопрос о землях сельскохозяйственного назначения как о стратегическом ресурсе развития АПК.
Госпрограмма по вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиорации ориентирована главным образом на восстановление плодородия, защиту угодий от эрозии, расширение посевов, наращивание экспорта продукции АПК и обеспечение жителей качественным продовольствием.
За три года на кадастровый учёт в регионе поставлено 430 тыс. га, 97% которых предоставлено для сельхозпроизводства. В текущем году планируется поставить на учёт земельные участки общей площадью 4,8 тыс. га.
«Обсудили мониторинг сельхозземель: у нас применяют дроны и спутники, но нужно расширять использование цифровых средств. С одной стороны, есть поля, где вырос лес. С другой — поля, за которые идёт жестокая конкуренция в плане аренды или выкупа. Задача государства и всех структур — сделать так, чтобы законы эффективно защищали интересы сельчан. Земля должна работать, дарить хлеб людям», — резюмировал председатель комитета Владислав Зырянов.
Фокус на образовании.
В Уяре депутаты комитета по образованию и культуре совместно с профильной секцией Координационного совета провели несколько встреч. Основные темы — реализация программы «Профессионалитет», преодоление кадрового дефицита и создание современных условий для учащихся.
Члены делегации посетили новую трёхэтажную школу площадью 12 тыс. кв. м, готовую вместить 550 учеников, и оценили её оснащение современной мебелью и компьютерной техникой. В образовательном заведении есть спортивные и хореографический залы, актовый зал на 340 мест. Пришкольная территория оборудована спортплощадками.
На базе Уярского сельскохозяйственного техникума создан кластер цифрового земледелия и современных агропромышленных технологий. Депутаты и члены секции Координационного совета пообщались со специалистами, ознакомились с работой ветклиники, лабораторий и производственного комплекса с собственной мясной продукцией техникума, а также посетили новое здание общежития в комфортном студгородке.
«Профессионалитет» — очень важная тема в современных условиях кадрового дефицита. К 2030 году по этим программам должны работать все учреждения системы среднего профессионального образования. Рабочие профессии становятся более технологичными — это привлекает молодёжь", — отметила председатель комитета по образованию и культуре Вера Оськина.
Опыт регионов.
Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко вместе со спикерами из Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской областей, Алтайского края, Республики Алтай и Республики Хакасия принял участие в заседании законодателей Сибирского федерального округа в Омске.
Ведущей темой мероприятия стал региональный опыт в реализации государственной демографической и семейной политики. Особое внимание к этой сфере обусловлено утверждённой правительством РФ стратегией семейной и демографической политики на период до 2036 года. Также с 2025 года по поручению президента России реализуется нацпроект «Семья».
Председатель Совета законодателей СФО, председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская рассказала о приоритетах, а представители регионов поделились наработанными практиками.
Акцентировали внимание законодатели и на реализации межпарламентского проекта «Единое историческое пространство: дорогами Победы». Его цель — объединение регионов для сохранения памяти о подвигах на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. В ходе заседания парламентарии подписали 12e Соглашение о сотрудничестве по вопросам сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.