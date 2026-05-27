Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко проинспектировал стройку обхода Адлера

Председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко провел очередную инспекцию на строительной площадке обхода Адлера в Сочи. В ходе визита руководитель ведомства оценил готовность ключевых узлов новой магистрали и обсудил с подрядчиками ближайшие этапы работ. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.
Как доложил главе госкомпании директор Сочинского филиала «Автодора» Ренат Сайфуллин, уже в июне строители планируют приступить к заливке первого бетона в пролетные строения мостовых переходов через реку Кудепста.
Ход работ на участках будущей трассы.
У реки Кудепста между тремя опорами будущей эстакады (в направлении из Адлера) завершается монтаж строительных лесов и вспомогательных конструкций. Здесь готовят к бетонированию первую захватку в непосредственной близости от действующей федеральной трассы А-147.
На левом берегу Кудепсты в активной фазе находится возведение подпорных стен будущей эстакады, а на самом западном портале продолжается устройство буронабивных свай.
В районе села Высокое рабочие также завершают бетонирование стартовых лож, необходимых для запуска тоннелепроходческих щитов восточного портала. А на эстакаде разворотной петли, проходящей над дорогой А-149, ведется заливка парапетного ограждения.
Строительство обхода Адлера является одним из приоритетных инфраструктурных проектов на юге России, призванным разгрузить существующую дорожную сеть Сочи и сократить время в пути для жителей и гостей курорта.