«Удаленка» перестала быть работой мечты для казахстанцев — аналитики

«Претенденты на вакансии с “удаленкой” объясняют так: на “дистанционке” не нужно тратить время на дорогу до офиса и обратно; деньги на проезд и обеды. Удаленный формат позволяет более гибко распределять время между профессиональными обязанностями и личной жизнью. Можно работать из любой точки мира, где есть доступ к интернету. Некоторые трудятся в казахстанской компании даже лежа под пальмами. На “удаленке” остается больше времени на дополнительное обучение, особенно если оно также проходит онлайн. Работа из дома позволяет внимательнее относиться к своему здоровью, избегать разного рода стресса. Многие творческие натуры и стеснительные люди не хотят приходить в офис и лишний раз общаться вживую», — резюмировала HR-менеджер.