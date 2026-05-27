Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мобильные офисы ФНС примут жителей Клетской и Волжского в июне

В Волгоградской области продолжают работу мобильные офисы ФНС России, посетив которые жители могут получить.

В Волгоградской области продолжают работу мобильные офисы ФНС России, посетив которые жители могут получить консультации и помощь специалистов. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном Управлении ФНС России, 10 и 11 июня офисы будут работать в станице Клетской и в городе Волжском.

График приема:

— Станица Клетская — 10 июня с 11−00 до 13−00 — на базе МФЦ Клетского района (ул. Чистякова, 25),

— Город Волжский — 11 июня с 09 −00 до 11−00 — на базе отдела МФЦ (ул. Оломоуцкая, 68).

В мобильных офисах ФНС жители Волгоградской области могут:

получить ответы на вопросы по налогу на доходы физических лиц, по уплате имущественных налогов физических лиц и НДФЛ,

узнать о порядке получения налоговых льгот и вычетов, о налоге на профессиональный доход, о введении с 2026 года единого документа учета.

проверить наличие задолженности по налогам и, при необходимости, получить квитанции для её уплаты,

узнать о возможностях электронных сервисов ФНС России,

получить доступ к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».