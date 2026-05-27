62 млн рублей направят на поддержку садоводов в Нижегородской области

Сегодня плодовые и ягодные культуры выращивают в девяти муниципалитетах Нижегородской области. Основными культурами остаются яблоки и черная смородина. За прошлый год хозяйства собрали свыше 1,3 тысячи тонн урожая — это значительно больше, чем годом ранее. Продукцию поставляют как в нижегородские торговые сети и перерабатывающие предприятия, так и за пределы региона.