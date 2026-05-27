Нацбанк заметно повысил курс доллара и курс евро на 27 мая

В Национальном банке поменяли курсы валют на 27 мая, среду. В итоге курс доллара и курс евро ощутимо увеличились, а курс российского рубля стал ниже.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на среду, 27 мая, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7703 белорусского рубля, 1 евро — 3,2252 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8540 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими во вторник, 26 мая, курс доллара и курс евро ощутимо выросли, а курс российского рубля стал несколько ниже в среду, 27 мая. Заметнее других увеличился курс европейской валют.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0154 белрубля, курс евро увеличился на 0,0183 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0007 белрубля.
