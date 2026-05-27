ВТБ постепенно вернется к дивидендам в 50% от прибыли

ВТБ (MOEX: VTBR) планирует постепенно двигаться в сторону 50% от чистой прибыли на дивиденды от нынешних 25%. Об этом сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

«Мы предполагаем, что в будущих годах мы будем двигаться вверх от границы 25% снова до 50%», — уточнил господин Пьянов в эфире радио РБК.

По словам зампреда ВТБ, вчерашнее решение по дивидендам по нижней границе принято после долгой работы и согласования размера выплаты с Банком России. «Это многонедельная, это многомесячная работа… Это, по сути, компромисс между ожиданиями инвесторов», — пояснил Дмитрий Пьянов.

Накануне наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 9,71 ₽ за бумагу. Общая сумма выплат составит 125 млрд руб., или 25% от прибыли банка по МСФО. Акции банка отреагировали на решение снижением и дешевеют второй день подряд. На минимуме сегодня утром котировки ВТБ составляли 75,4 ₽ за акцию (-5,91%).