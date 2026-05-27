Минэкономики назвало пять бизнесов, где белорусы зарабатывают сами

Минэкономики назвало топ-5 сфер в бизнесе, где белорусы зарабатывают самостоятельно.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве экономики назвали топ-5 секторов по количеству организаций малого и среднего бизнеса.

В ведомстве подчеркнули, что в Беларуси малый и средний бизнес перестал относиться и ассоциироваться лишь с торговлей. И назвали пять топовых сфер:

— По количеству организаций, кроме торговли, также представлены транспорт, промышленность, строительство, профессиональная, научная и техническая деятельность, — перечислили в министерстве.

В Минэкономики обратили внимание, что по итогам 2025 года сектор малого и среднего бизнеса обеспечивает 27,4% внутреннего валового продукта. Также им заложена пятая часть объемов промышленного производства, 27,4% розничного товарооборота, более 40% — внешней торговли.

— Общее число занятых в секторе малого и среднего бизнеса в Беларуси уже превысило 1,7 миллиона человек, — рассказали в министерстве.

