В крымском Гвардейском строят два дома для репатриантов

Как сообщил Юрий Гоцанюк, строительная готовность объектов составляет 65%. До конца года планируется завершить строительство двух многоквартирных домов. Это важный объект в рамках программы обеспечения жильем реабилитированных народов, — отметил он. В настоящее время на площадке работают 88 человек.
По словам Председателя Правительства Крыма, на объектах продолжаются внутренние и инженерные работы. В частности, строители выполняют монтаж перегородок и электросетей, внутреннюю отделку, устройство систем водоснабжения, канализации и газоснабжения, а также завершают работы в подвалах, на лестничных маршах и на прилегающей территории.
Гоцанюк подчеркнул, что строительство в Гвардейском является частью системной работы по обеспечению жильем репатриантов. Он добавил, что всего госпрограммой предусмотрено строительство 21 многоквартирного дома. За предыдущие годы в Крыму уже ввели в эксплуатацию 14 МКД общей площадью 60,731 тысячи кв. м.
В 2024 году, как уточнил Председатель Совмина Крыма, были сданы 168-квартирный жилой дом в Бахчисарае и 72-квартирный дом в Судаке.