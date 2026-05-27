В Башкирии начали строительство мечети и часовни в честь погибших воинов

«Мне кажется, хорошее дело мы затеяли, именно в Курбан-байрам. Мы приступаем к строительству духовно-просветительского комплекса, состоящей из мечети и часовни. Главная идея какая была? Мы хотели воздать должное памяти тех, кто погиб, защищая нашу страну. И церковь, и часовня будут посвящены именно нашим парням, нашим воинам, которые погибли, защищая нашу страну. Это память о них, это уважение к ним, это наша благодарность. И, наверное, правильно, что мы здесь решили поставить, потому что здесь каждый год десятки тысяч молодых ребят, которые стоят в форме, проходят пятидневные курсы. И, мне кажется, им всем будет полезно, в том числе прийти, послушать мнение священнослужителей, помолиться и просто побыть в храме. Уважаемый Рабис Салихович, я особые слова благодарности вам хочу сказать за вашу инициативу, за то, что очень энергично начали строительство. У нас в планах уже в этом году сдать этот комлекс. Мы её потом совместно с нашими духовными лидерами освятим и в божий, как говорится, добрый путь», — сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин отметил, что мы должны свято хранить память наших защитников, которые отдали свои жизни за свободу и независимость нашей родины.
«Этот храм в их честь, для их детей и внуков. Храм божий -это частичка рая. И не зря наши воины, вернувшись с передовой говорят, бог один и Родина одна», — сказал Талгат хазрат.
Митрополит Уфимский и Башкортостанский Филарет отметил, что духовно-мемориальный комплекс должен стать местом встречи ветеранов и будущих поколений, где будет возможность почтить память павших товарищей.
«Нужно помнить наших воинов и передавать историческую память будущим поколениям», — сказал митрополит.
Учредитель «Группа компаний “Жилстройинвест” Рабис Салихов сказал, что их компания имеет большой опыт строительства религиозных учреждений и комплекс будет возведен в обозначенные сроки.
Глава республики и гости церемонии по традиции бросили монеты в будущий фундамент духовно-мемориального комплекса.
