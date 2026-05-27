Как правильно закрыть кредитную карту

О рисках, связанных с так называемыми «спящими» кредитными картами, рассказал заместитель директора АНО «Центр развития законодательства» Дмитрий Матюшенков в интервью Frank Media. Эксперт пояснил, что банки, как правило, заранее — за несколько месяцев до окончания срока действия текущей карты, автоматически перевыпускают новую. При этом все условия обслуживания, включая процентную ставку, кредитный лимит, комиссии и подключённые дополнительные услуги, полностью переносятся на новый пластик. В результате многие клиенты даже не осознают, что их кредитный счёт остаётся открытым и активным.
Особенно опасна ситуация, когда карта давно не используется для покупок или платежей. Даже при отсутствии операций банк может продолжать списывать плату за обслуживание, SMS-информирование и другие сервисы. Если владелец карты не отслеживает такие списания, со временем на счёте формируется задолженность. На эту сумму начинают начисляться штрафы и пени, что может привести к существенному росту долга.
Кроме этого, наличие открытых кредитных лимитов учитывается банками при расчёте показателя долговой нагрузки заёмщика. Например, если у клиента есть несколько неиспользованных кредитных карт с большими лимитами, финансовые организации могут расценить это как потенциальную возможность резкого увеличения долговой нагрузки, что способно негативно сказаться на одобрении новых кредитов.
Эксперт рекомендует задуматься о закрытии кредитной карты в ряде случаев. В первую очередь, если карта больше не нужна и не используется. Также поводом для расторжения договора могут стать ухудшение условий обслуживания, сокращение льготного периода или появление новых комиссий. Важно помнить, что истечение срока действия карты не означает автоматического прекращения обязательств: счёт будет существовать бессрочно, пока клиент не обратится в банк с официальным заявлением о его закрытии.
Процедура закрытия кредитной карты требует определённой последовательности действий. Перед подачей заявления необходимо полностью погасить всю имеющуюся задолженность, включая начисленные проценты и комиссии. После этого следует обратиться в банк с официальным запросом на закрытие счёта и отключение всех дополнительных сервисов.
Эксперт советует заранее убедиться, что на счёте не осталось собственных средств клиента или неиспользованных бонусов, которые можно потратить или вывести. Особое внимание Матюшенков рекомендует уделить документальному подтверждению закрытия счёта. Клиенту необходимо получить от банка справку об отсутствии задолженности и официальном расторжении договора. Этот документ станет надёжной защитой в случае возникновения споров с финансовой организацией в будущем.
После закрытия кредитной карты через 30−45 дней стоит проверить свою кредитную историю. Иногда информация в бюро кредитных историй обновляется с задержкой, и закрытая карта может продолжать отображаться как активная. Проверить актуальность данных можно через портал «Госуслуги» или непосредственно на сайтах бюро кредитных историй. Если карта по-прежнему числится действующей, необходимо обратиться в бюро с заявлением и приложить полученную в банке справку о закрытии счёта.
Эксперт также рекомендует хранить все документы, связанные с закрытием кредитной карты, не менее года.