Красноярцы назвали главные причины поиска новой работы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители краевой столицы чаще всего задумываются о смене работы из-за низкой зарплаты. К такому выводу пришли аналитики SuperJob по итогам опроса горожан.
Основной причиной поиска новой работы недовольство доходом назвали 44% респондентов. Еще 12% сообщили, что хотят сменить место работы из-за отсутствия карьерного роста. На третьем месте среди причин оказалось желание полностью поменять сферу деятельности — об этом заявили 9% опрошенных.
Также красноярцы ищут новую работу из-за возможных сокращений, недовольства руководством и условиями труда. Некоторые отметили неудобный график, удаленность офиса от дома и высокую нагрузку.
По данным исследования, мужчины чаще жалуются на отсутствие карьерных перспектив и руководство, а женщины — на условия труда, удаленность работы и риски сокращений.
