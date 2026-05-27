В Татарстане в 2026 году отремонтируют более 120 км федеральных трасс

Одним из крупнейших объектов станет реконструкция участка трассы Р-239 Казань — Оренбург с 30-го по 43-й км с расширением дороги до четырех полос. Техническая готовность объекта уже достигла 70%, завершить работы планируют в октябре.
Также в республике обновят более 90 км дорожного покрытия, включая участки трассы М-7 в Зеленодольском, Высокогорском, Пестречинском и Елабужском районах.
Кроме того, в этом году завершат ремонт нескольких мостов и путепроводов, а участок М-7 от Казани до трассы М-12 полностью оборудуют освещением.