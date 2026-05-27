Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане в 2026 году отремонтируют более 120 км федеральных трасс

В Татарстане в этом году планируют отремонтировать и реконструировать более 120 км федеральных автодорог. Об этом сообщила сообщила пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Источник: РИА "Новости"

Одним из крупнейших объектов станет реконструкция участка трассы Р-239 Казань — Оренбург с 30-го по 43-й км с расширением дороги до четырех полос. Техническая готовность объекта уже достигла 70%, завершить работы планируют в октябре.

Также в республике обновят более 90 км дорожного покрытия, включая участки трассы М-7 в Зеленодольском, Высокогорском, Пестречинском и Елабужском районах.

Кроме того, в этом году завершат ремонт нескольких мостов и путепроводов, а участок М-7 от Казани до трассы М-12 полностью оборудуют освещением.