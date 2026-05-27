В Гомеле забыли выплатить зарплату 130 белорусам — вот что было дальше

В Министерстве труда и социальной защиты прокомментировали ситуацию, когда гомельская фирма забыла выплатить зарплату 131 белорусу.
Гомельским областным управлением Департамента государственной инспекции труда была выявлена задолженность по зарплате в одной из гомельских организаций.
Выяснилось, что 131 работник частной фирмы не получил зарплату за февраль 2026 года. Общая сумма задолженности по зарплате составила около 213 тысяч белорусских рублей.
После вмешательства со стороны Минтруда, работодателю было выдано требование о немедленной выплате заработной платы, которое вскоре исполнили. В ведомстве также сказали, что произошло на фирме после этого.
— Так как нарушение в установленный требованием срок было устранено, то меры ответственности в отношении должностных лиц не применялись, — резюмировали в Минтруда.
Еще Минэкономики назвало пять бизнесов, где белорусы зарабатывают сами.
Тем временем крупный универмаг Минска объявил ночь скидок.
А еще мы писали, что несдержанная в шопинге белоруска может сесть на пять лет за 2500 покупок.