Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горячую воду отключили в домах Воронежа из-за бьющего из-под земли фонтана

Специалисты обнаружили повреждение внутриквартального трубопровода.

Источник: Аргументы и факты

Фонтан горячей воды забил из-под земли на улице Остужева в Воронеже в среду, 27 мая. Причиной стало повреждение внутриквартального трубопровода. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального филиала «РИР Энерго».

Повреждённый участок отключили. Специалисты уже приступили к ремонтным работам. На время их проведения подачу горячего водоснабжения приостановили по следующим адресам:

ул. Остужева, 13;

Ленинский проспект, 141, 143, 145, 147 п.

По предварительным прогнозам, ремонт сети будет завершен до конца сегодняшнего дня.