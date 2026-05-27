Горячую воду отключили в домах Воронежа из-за бьющего из-под земли фонтана

Фонтан горячей воды забил из-под земли на улице Остужева в Воронеже в среду, 27 мая. Причиной стало повреждение внутриквартального трубопровода. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального филиала «РИР Энерго».
Повреждённый участок отключили. Специалисты уже приступили к ремонтным работам. На время их проведения подачу горячего водоснабжения приостановили по следующим адресам:
ул. Остужева, 13;
Ленинский проспект, 141, 143, 145, 147 п.
По предварительным прогнозам, ремонт сети будет завершен до конца сегодняшнего дня.