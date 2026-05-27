Вклад в будущее отрасли: в филиале «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» подвели итоги сезона энергокружков

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году энергокружки филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» объединили 29 старшеклассников из двух учебных заведений: лицея № 1 в Красноярске и школы № 1 имени Зырянова в Берёзовке.
В течение сезона энергетики знакомили девятиклассников с профессией, проводили уроки по электробезопасности и различные мастер-классы, организовывали встречи с представителями учебных заведений и проводили экскурсии на энергообъекты.
Ребята побывали в Центре управления сетями «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго», посетили подстанции, где узнали, как устроена система генерации и как электричество попадает в дома. Особое внимание уделялось практическим занятиям: школьники отрабатывали навыки оказания первой помощи на тренажерах и участвовали в мастер-классах по работе с оборудованием.
В лицее № 1 закрытие сезона прошло на подстанции «Парковая»: там для ребят провели экскурсию, подробно рассказали об особенностях оборудования и принципах работы энергообъектов.
Энергокружки филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» стали для школьников не только источником новых знаний, но и первым серьёзным шагом к выбору будущей профессии.
«Мы видим, как у ребят загораются глаза, когда они знакомятся с профессией энергетика. Такие проекты — это вклад в будущее отрасли и возможность сделать осознанный выбор профессии. Благодарим всех ребят и педагогов энергокружка и приглашаем присоединиться к проекту в новом учебном году», — отметила начальник управления персоналом филиала «Красноярскэнерго» Юлия Кузнецова.
Образовательный проект Группы компаний «Россети» реализуется в Красноярском крае с 2023 года и направлен на раннюю профориентацию школьников, углубленное изучение физики и электроэнергетики. А также формирует у старшеклассников интерес к техническим специальностям и будущей работе в энергетической отрасли.