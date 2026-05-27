Нижегородский совет по земельным отношениям одобрил участки под семь проектов на 589 млн рублей

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал заявки на выделение земельных участков под семь проектов. Совещание под руководством заместителя председателя правительства Нижегородской области Артура Батурского состоялось 26 мая.
Объем инвестиций составил 589,2 млн рублей, общее количество создаваемых рабочих мест — более 200.
Совет одобрил заявки на два участка под здания по производству блок-боксов и промышленных газовых хроматографов в Дзержинске (заявитель — ООО «Хромос Инжиниринг», площадь участка — 9999 кв. м, срок реализации — 5 лет, объем инвестиций — 160 млн рублей), под завод по производству продукции судостроения в городе Бор (ООО «Сфера Технологий», 17900 кв. м, 3 года, 112,4 млн рублей).
Кроме того, совет согласовал территории под предприятие по производству прицепов и цех по производству декоративных панелей из бетона для строительства домов.
Всего с начала 2026 года совет одобрил проекты примерно на 20 млрд рублей. Планируется создать около 1200 рабочих мест.