Республика Казахстан осуществила дебютный выпуск суверенных панда облигаций

Спрос на облигации превысил предложение в 2 раза
Спрос на облигации в ходе формирования книги заявок в два раза превысил предложение. Это свидетельствует о высоком доверии китайских институциональных инвесторов к сильным макроэкономическим показателям страны, включая текущий устойчивый рост экономики и низкий уровень государственного долга.
Казахстан установил рекорд на китайском фондовом рынке
Казахстан установил рекорд, разместив облигации на китайском фондовом рынке по самой низкой ставке среди стран с рейтингом BBB и на уровне стран с рейтингом AA. Рекордно низкая купонная ставка стала результатом фискальных и налоговых реформ, а также политических преобразований, проводимых по инициативе Главы государства.
Панда-облигации установили ориентир для будущих выпусков
Размещение панда-облигаций позволило установить бенчмарк для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов. Эта сделка стала важной вехой в развитии стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем, углубив двустороннее финансовое и инвестиционное сотрудничество.
Листинг панда-облигаций на биржах
Панда-облигации будут листингованы на Пекинской бирже финансовых активов и Бирже Международного финансового центра «Астана». Это укрепит финансовую взаимосвязь между Казахстаном и Китаем.
Диверсификация долгового портфеля и доверие инвесторов
Министерство финансов продолжит политику государственных заимствований, направленную на диверсификацию долгового портфеля, снижение стоимости обслуживания долга и поддержание доверия международных инвесторов к суверенному кредитному профилю Казахстана.
Безопасный уровень государственного долга
Размещение осуществлено в рамках программы внешних государственных заимствований. Государственный долг сохраняется на безопасном уровне 20% от ВВП при лимите в 32%, что является одним из самых низких показателей среди стран мира.