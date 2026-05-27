Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Республика Казахстан осуществила дебютный выпуск суверенных панда облигаций

26 мая 2026 года Республика Казахстан успешно осуществила дебютный выпуск панда-облигаций, номинированных в юанях, на Китайском фондовом рынке. Объем размещения составил 3.4 млрд юаней (эквивалент 500 млн. дол. США) со сроком обращения 3 года и купонной ставкой 1.9% годовых.

Источник: Zakon.kz

Спрос на облигации превысил предложение в 2 раза

Спрос на облигации в ходе формирования книги заявок в два раза превысил предложение. Это свидетельствует о высоком доверии китайских институциональных инвесторов к сильным макроэкономическим показателям страны, включая текущий устойчивый рост экономики и низкий уровень государственного долга.

Казахстан установил рекорд на китайском фондовом рынке

Казахстан установил рекорд, разместив облигации на китайском фондовом рынке по самой низкой ставке среди стран с рейтингом BBB и на уровне стран с рейтингом AA. Рекордно низкая купонная ставка стала результатом фискальных и налоговых реформ, а также политических преобразований, проводимых по инициативе Главы государства.

Панда-облигации установили ориентир для будущих выпусков

Размещение панда-облигаций позволило установить бенчмарк для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов. Эта сделка стала важной вехой в развитии стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем, углубив двустороннее финансовое и инвестиционное сотрудничество.

Листинг панда-облигаций на биржах

Панда-облигации будут листингованы на Пекинской бирже финансовых активов и Бирже Международного финансового центра «Астана». Это укрепит финансовую взаимосвязь между Казахстаном и Китаем.

Диверсификация долгового портфеля и доверие инвесторов

Министерство финансов продолжит политику государственных заимствований, направленную на диверсификацию долгового портфеля, снижение стоимости обслуживания долга и поддержание доверия международных инвесторов к суверенному кредитному профилю Казахстана.

Безопасный уровень государственного долга

Размещение осуществлено в рамках программы внешних государственных заимствований. Государственный долг сохраняется на безопасном уровне 20% от ВВП при лимите в 32%, что является одним из самых низких показателей среди стран мира.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше