В Алматы бизнесу готовы дать льготы и гранты: что нужно сделать

В Алматы стартует прием заявок на включение в Реестр субъектов социального предпринимательства.

Источник: DKNews.kz

Для многих бизнесменов это шанс не только официально получить статус социального предприятия, но и претендовать на государственную поддержку — от грантов до льготных кредитов, передает DKNews.kz.

О начале приема документов сообщил акимат Алматы. Подать заявку смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица, относящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса.

Кто может получить статус социального предпринимателя.

Речь идет о предпринимателях, чья деятельность связана с решением социальных проблем. Это может быть:

  • трудоустройство социально уязвимых категорий населения;

  • производство товаров для таких групп;

  • оказание специальных услуг;

  • образовательные и культурно-просветительские проекты;

  • общественно-полезные инициативы.

Фактически государство делает ставку на бизнес, который не только зарабатывает, но и помогает обществу.

Какие льготы получат предприниматели.

Для участников Реестра предусмотрены специальные меры поддержки. Среди них:

  • государственные гранты до 5 миллионов тенге;

  • предоставление помещений на льготных условиях;

  • программы льготного кредитования.

Для небольших проектов это может стать серьезным толчком к развитию. Особенно на фоне растущих расходов бизнеса и сложностей с финансированием.

Когда и куда подавать документы.

Прием заявок пройдет с 1 по 15 июня 2026 года включительно.

Документы принимает Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 303, 3 этаж, кабинет 302.

В акимате предупреждают: документы, поданные после окончания срока, рассматриваться не будут.

Кроме того, заявку могут вернуть в случае:

  • неполного пакета документов;

  • предоставления недостоверной информации.

Где посмотреть список документов.

С условиями конкурса и полным перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте Adilet.kz.

Дополнительную информацию также можно получить по телефону: +7 (727) 390−20−99.

Почему это важно.

Социальное предпринимательство в Казахстане развивается все активнее. Еще несколько лет назад о таком формате бизнеса знали единицы, а сегодня социальные проекты получают отдельные гранты, поддержку акиматов и государственные программы.

Для кого-то это возможность открыть инклюзивное кафе, центр для детей с особыми потребностями или образовательный проект. А для кого-то — шанс превратить полезную инициативу в устойчивый бизнес.

Именно поэтому нынешний прием заявок может стать одним из самых важных шансов для алматинских предпринимателей в этом году.