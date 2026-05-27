В Алматы бизнесу готовы дать льготы и гранты: что нужно сделать

Для многих бизнесменов это шанс не только официально получить статус социального предприятия, но и претендовать на государственную поддержку — от грантов до льготных кредитов, передает DKNews.kz.
О начале приема документов сообщил акимат Алматы. Подать заявку смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица, относящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса.
Кто может получить статус социального предпринимателя.
Речь идет о предпринимателях, чья деятельность связана с решением социальных проблем. Это может быть:
трудоустройство социально уязвимых категорий населения;
производство товаров для таких групп;
оказание специальных услуг;
образовательные и культурно-просветительские проекты;
общественно-полезные инициативы.
Фактически государство делает ставку на бизнес, который не только зарабатывает, но и помогает обществу.
Какие льготы получат предприниматели.
Для участников Реестра предусмотрены специальные меры поддержки. Среди них:
государственные гранты до 5 миллионов тенге;
предоставление помещений на льготных условиях;
программы льготного кредитования.
Для небольших проектов это может стать серьезным толчком к развитию. Особенно на фоне растущих расходов бизнеса и сложностей с финансированием.
Когда и куда подавать документы.
Прием заявок пройдет с 1 по 15 июня 2026 года включительно.
Документы принимает Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова, 303, 3 этаж, кабинет 302.
В акимате предупреждают: документы, поданные после окончания срока, рассматриваться не будут.
Кроме того, заявку могут вернуть в случае:
неполного пакета документов;
предоставления недостоверной информации.
Где посмотреть список документов.
С условиями конкурса и полным перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте Adilet.kz.
Дополнительную информацию также можно получить по телефону:
Почему это важно.
Социальное предпринимательство в Казахстане развивается все активнее. Еще несколько лет назад о таком формате бизнеса знали единицы, а сегодня социальные проекты получают отдельные гранты, поддержку акиматов и государственные программы.
Для кого-то это возможность открыть инклюзивное кафе, центр для детей с особыми потребностями или образовательный проект. А для кого-то — шанс превратить полезную инициативу в устойчивый бизнес.
Именно поэтому нынешний прием заявок может стать одним из самых важных шансов для алматинских предпринимателей в этом году.