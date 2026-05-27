Люлин подчеркнул, что химическая промышленность растет вопреки общей напряженной ситуации в экономике

«В Дзержинске стартовал форум “Химия большой страны”. И я очень горд, что его столицей выбран наш любимый город. Во второй раз на его площадке собираются крупнейшие представители отрасли со всей России. Более пятисот участников — руководители ведущих предприятий, члены регионального и федерального правительства, известные ученые — обсудят на площадках форума вопросы господдержки отрасли, развития процессов замкнутого цикла, кадрового дефицита и внедрения цифровых двойников и роботизации на производствах», — написал в своем МАХ-канале спикер регионального парламента. «Для нас химия — это становой хребет экономики региона. Вопреки общей напряженной ситуации отрасль показывает положительный рост и составляет 10% всей промышленности Нижегородской области. А еще это почти 40% российского ПВХ и 10% этилена. Наша главная гордость — особая экономическая зона “Кулибин”. Депутаты Законодательного собрания вместе с правительством области создали для нее все необходимые условия: резидентам предоставляются налоговые льготы, строится инфраструктура. 11 действующих предприятий. 58 компаний-резидентов, готовых вложить в свои проекты более 164 миллиардов инвестиций, создать в ближайшие годы семь тысяч рабочих мест», — отметил Евгений Люлин. «Мы поддерживаем пилотный проект создания в Дзержинске Центров развития малой и малотоннажной химии, чтобы сформировать новые точки роста, помочь малому и среднему бизнесу. Но главная проблема, которую необходимо решать — кадровый голод. Ежегодно для химической промышленности региона необходимо готовить полторы тысячи специалистов высочайшего уровня. Необходимо адаптировать образовательные программы под реальные потребности бизнеса, усиливать связь науки и производства, приглашать специалистов из других регионов, строить жилье, развивать социальную инфраструктуру. Нам нужен переход от товарной экономики к экономике знаний, и мы над этим уже работаем», — подчеркнул спикер регионального парламента.