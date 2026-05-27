В Кайбицком районе отремонтируют мост через ручей за 132 млн рублей

«Главтатдортранс» объявил госконтракт на капитальный ремонт мостового сооружения через ручей в селе Кушманы. Объект находится на автодороге Большие Кайбицы — Куланга (5+140 километр) в Кайбицком районе Татарстана. Соотвествующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно техзаданию, на проведение работ выделят 132 миллиона рублей из государственного бюджета. Согласно условиям контракта, ремонт должен завершиться до 20 ноября 2027 года.
Напомним, в ходе республиканского совещания глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин доложил о ходе программы капремонта многоквартирных домов. В 2026 году его проведут в 706 зданиях, расположенных в 41 районе.