Лидером по выращиванию моркови в стране стала Волгоградская область

Морковные поля Волгоградской области — самые богатые в стране. Волгоградские аграрии в 2025 году вырастили самый большой урожай моркови в стране — 379 тысяч тонн. По выращиванию репчатого лука мы на втором месте. Всего в прошлом году с волгоградских полей и теплиц собрали 1,1 млн тонн овощей, сообщает Волгоградстат.
Помимо лука и моркови, в регионе выращивают тоннами томаты и огурцы. Почти половину — 47,9% всего урожая — собрали городищенские фермеры. Более 61,2% всего производства овощей приходится на ИП и крестьянские (фермерские) хозяйства.