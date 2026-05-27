Лидером по выращиванию моркови в стране стала Волгоградская область

Морковные поля Волгоградской области — самые богатые в стране. Волгоградские аграрии в 2025 году вырастили самый большой урожай моркови в стране — 379 тысяч тонн. По выращиванию репчатого лука мы на втором месте. Всего в прошлом году с волгоградских полей и теплиц собрали 1,1 млн тонн овощей, сообщает Волгоградстат.