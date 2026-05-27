Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидером по выращиванию моркови в стране стала Волгоградская область

Половину всех овощей в регионе выращивают аграрии Городищенского района.

Источник: Комсомольская правда

Морковные поля Волгоградской области — самые богатые в стране. Волгоградские аграрии в 2025 году вырастили самый большой урожай моркови в стране — 379 тысяч тонн. По выращиванию репчатого лука мы на втором месте. Всего в прошлом году с волгоградских полей и теплиц собрали 1,1 млн тонн овощей, сообщает Волгоградстат.

Помимо лука и моркови, в регионе выращивают тоннами томаты и огурцы. Почти половину — 47,9% всего урожая — собрали городищенские фермеры. Более 61,2% всего производства овощей приходится на ИП и крестьянские (фермерские) хозяйства.