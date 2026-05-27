На ремонт и содержание нижегородских дорог дополнительно выделяется почти 600 млн рублей

27 мая на очередном заседании городской Думы Нижнего Новгорода под председательством Евгения Чинцова депутаты согласовали корректировку городского бюджета — его доходная и расходная части на 2026 год увеличены на 437,2 млн рублей, большая часть из которых — 300,3 млн — составляют собственные доходы города. Кроме того, как пояснил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, постатейно перераспределяются денежные средства сложившейся экономии в сумме 998,5 млн рублей.
В результате 598,8 млн планируется направить на ремонт и содержание дорог, 300 млн — на субсидию МП «Нижегородское метро», 181,9 млн — МУП «Городской водоканал» города Кстово для предупреждением банкротства предприятия и восстановления его платежеспособности и 164,7 млн — на оплату выкупной стоимости при расселении граждан из аварийного жилищного фонда.
Кроме того, заложены средства в сумме 19,5 млн рублей на содержание сетей ливневой канализации и ливневых насосных станций, 19 млн — на восстановительные работы на склоне Зеленского съезда и 13,2 млн — на аналогичные работы на улице Одесской.
Обновленные параметры бюджета составят: доходы — 79,205 млрд рублей, расходы — 82,253 млрд, дефицит — 3,048 млрд.