На ремонт и содержание нижегородских дорог дополнительно выделяется почти 600 млн рублей

27 мая на очередном заседании городской Думы Нижнего Новгорода под председательством Евгения Чинцова депутаты согласовали корректировку городского бюджета — его доходная и расходная части на 2026 год увеличены на 437,2 млн рублей, большая часть из которых — 300,3 млн — составляют собственные доходы города. Кроме того, как пояснил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, постатейно перераспределяются денежные средства сложившейся экономии в сумме 998,5 млн рублей.