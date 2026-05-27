На заседании Думы Нижнего Новгорода состоялась ревизия городского бюджета

Юрий Шалабаев отметил, что особое внимание направлено на выбор приоритетов.

Источник: Нижегородская правда

Одной из основных тем заседания Думы Нижнего Новгорода 27 мая стало исполнение бюджета города и его корректировка. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Мэр отметил необходимость внимательно расставить приоритеты при принятии новых решений о расходах в текущих экономических реалиях. В процессе проверки имеющихся расходов необходимо выявить целесообразность и обоснованность всех произведенных трат — все контракты текущего года взяты под пристальный контроль.

Как сообщил Юрий Шалабаев, планируется экономия бюджета за счет сокращения расходов на организацию культурно-массовых мероприятий. Но, как заверил глава города, все городские праздники будут проведены, так как это важно для Нижнего Новгорода, который является одним из культурных и туристических центров страны, однако, с необходимой переоценкой.

«Высвобождаемые уже сейчас средства от оптимизации расходов в сумме 1,2 млрд рублей планируется направить на выполнение социальных обязательств, в том числе поддержку участников СВО и членов их семей, а также содержание дорог, поддержание работы нижегородского метро, ремонт и обслуживание ливневок, ликвидацию последствий схода грунта на Зеленском съезде и у метромоста», — написал Юрий Шалабаев.