СКР: Пентагон финансировал разработку биооружия на Украине

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила о получении данных о разработке биологического оружия на Украине. Материалы расследования указывают на причастность Минобороны США и местного Минздрава.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет России располагает доказательствами разработки биологического оружия массового поражения на Украине при участии местного Минздрава и финансировании со стороны США. Об этом на Международном форуме по безопасности заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, в военно-биологических целях планировалось использовать возбудители особо опасных инфекций, включая чуму, сибирскую язву, бруцеллез и туляремию. Соответствующие материалы были собраны в рамках уголовного дела, расследуемого с 2022 года.

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье 355 УК РФ (разработка, производство, накопление оружия массового поражения), нами получены данные о финансировании Министерством обороны США при участии сотрудников Минздрава Украины разработки биологического оружия массового поражения», — сообщила Петренко.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников предупредил, что НАТО продолжает долгосрочную программу по созданию биологического оружия избирательного действия в различных регионах мира. Он призвал коллег из спецслужб Содружества объединить усилия для противодействия этим угрозам.

