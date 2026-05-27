Следственный комитет России располагает доказательствами разработки биологического оружия массового поражения на Украине при участии местного Минздрава и финансировании со стороны США. Об этом на Международном форуме по безопасности заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, в военно-биологических целях планировалось использовать возбудители особо опасных инфекций, включая чуму, сибирскую язву, бруцеллез и туляремию. Соответствующие материалы были собраны в рамках уголовного дела, расследуемого с 2022 года.
«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье 355 УК РФ (разработка, производство, накопление оружия массового поражения), нами получены данные о финансировании Министерством обороны США при участии сотрудников Минздрава Украины разработки биологического оружия массового поражения», — сообщила Петренко.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников предупредил, что НАТО продолжает долгосрочную программу по созданию биологического оружия избирательного действия в различных регионах мира. Он призвал коллег из спецслужб Содружества объединить усилия для противодействия этим угрозам.