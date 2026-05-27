Россияне стали чаще делать совместные семейные накопления

Россияне все чаще открывают счета для семейных накоплений, что побуждает банки предлагать новые решения, сообщает ВТБ. Совместные накопления в сочетании с современными приложениями позволяют видеть общий баланс и быстрее достигать финансовых целей семьи.

Недавний опрос банка показал, что 43% россиян предпочитают копить деньги совместно, в кругу семьи. Основными барьерами для накоплений респонденты назвали спонтанные покупки (25%). Наиболее популярными инструментами остаются вклады и накопительные счета, оформленные на одного из супругов (44%). Также в числе предпочтений — совместные счета, которые могут пополнять оба супруга (32%). Часть россиян предпочитает хранить наличные сбережения (13%) или использовать инвестиционные продукты (7%). По мнению опрошенных, идеальный инструмент для совместных накоплений должен позволять снимать деньги без потери процентов и пополняться без комиссии.

Банки предлагают различные инструменты для ведения совместных счетов- как пример, это сервисы в мобильных приложениях с возможностью приглашать участников в семью.

Старший вице-президент и руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отмечает, что часть пользователей банковскими продуктами прямо указывает на необходимость расширения инструментов для совместных накоплений, например, «Семейных копилок», которые дополнительно мотивируют к накоплениям через игровые элементы. Банки идут навстречу этим потребностям.

По данным аналитиков банка, количество клиентов, воспользовавшихся совместными счетами, превышает 100 тысяч человек, а средний остаток средств составляет 20 тысяч рублей.