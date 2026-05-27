Россияне стали чаще делать совместные семейные накопления

Недавний опрос банка показал, что 43% россиян предпочитают копить деньги совместно, в кругу семьи. Основными барьерами для накоплений респонденты назвали спонтанные покупки (25%). Наиболее популярными инструментами остаются вклады и накопительные счета, оформленные на одного из супругов (44%). Также в числе предпочтений — совместные счета, которые могут пополнять оба супруга (32%). Часть россиян предпочитает хранить наличные сбережения (13%) или использовать инвестиционные продукты (7%). По мнению опрошенных, идеальный инструмент для совместных накоплений должен позволять снимать деньги без потери процентов и пополняться без комиссии.