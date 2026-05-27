Щит для новых станций метро в Нижнем Новгороде назвали «Евдокией»

Название выбрали не случайно. Метростроевцы решили продолжить линию имен, связанных с историей и культурным наследием. Если первый щит носил имя святого князя Владимира, то второй назвали в честь святой Евдокии Дмитриевны — дочери Суздальско-Нижегородского князя Дмитрия Константиновича, жившей в XIV-XV вв. Евдокия была одной из самых просвещенных женщин своей эпохи. В 1407 году она приняла монашество и была известна как преподобная Евфросиния Московская.