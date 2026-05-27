В ЦБ рассказали о причинах роста цен в Крыму

«В апреле рост цен в Крыму по сравнению с мартовским замедлился до 0,6% после 0,7%. Сдержать его позволили расширение предложения отдельных товаров на местных рынках и укрепление рубля», — отметила Денисенко.
По информации эксперта, заметнее всего в апреле подорожали услуги. В то же время стоимость продуктов и непродовольственных товаров выросла не так существенно. В частности, прибавили в цене обеды в столовых, кафе и закусочных.
«Когда теплеет, люди больше гуляют, путешествуют в соседние города, соответственно растет спрос на питание вне дома. Кроме того, совсем скоро начнется туристический сезон в Крыму», — пояснила Елена Денисенко.
Также в преддверии майских праздников из-за резкого роста спроса подорожали мясо птицы и свинина. Производители и поставщики учли в розничных ценах увеличившиеся расходы на корма, ветпрепараты и доставку товаров. При этом, по словам эксперта, второй месяц подряд в Крыму дешевели яйца.
«Их производство расширилось и в регионе, и в стране в целом, поэтому продукта стало больше на рынках. Одновременно из-за увеличения объема урожая тепличных овощей, в апреле подешевели огурцы, помидоры и сладкий перец. В целом за год цены на плодоовощную продукцию в Крыму снизились более чем на 15%», — рассказала Елена Денисенко.
Вместе с тем, в регионе подорожали телерадиотовары и топливо. Телевизоры выросли в цене из-за роста расходов поставщиков и ретейлеров на логистику и оплату труда персонала. А топливо подорожало из-за роста мировых цен на нефтепродукты, сокращения объемов производства из-за проведения ремонтов и сезонного роста спроса.
Также увеличение спроса на отдых в Крыму привело к подорожанию услуг проживания и проезда. При этом, благодаря укреплению рубля подешевели зарубежные туры, добавила эксперт.
«В целом влияние сезонного роста спроса в регионе более выражено, чем по стране в целом. Из-за этого инфляция превышает общероссийский уровень. Несмотря на это, мы отмечаем, что, благодаря эффективной денежно-кредитной политике Банка России, годовой рост цен в Крыму замедлился более чем в 2 раза: до 6,2% в апреле после 12,9% год назад», — резюмировала Елена Денисенко.
Ранее в Минпромторге республики сообщалось, что благодаря посадке овощей в объемах «с запасом» в этом году в межсезонье Крым полностью обеспечен этой продукцией собственного производства, при этом на отдельные позиции цены на 30% — 50% ниже прошлогодних.
Также отмечалось, что в Севастополе подешевели яйца с огурцами и подорожал рис.