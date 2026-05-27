Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦБ рассказали о причинах роста цен в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости Крым. Рост цен в Крыму замедлился. Однако заметнее всего в апреле выросли цены в общепите, проезд в транспорте и проживание. Об этом сообщила РИА Новости Крым эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.

Источник: РИА "Новости"

«В апреле рост цен в Крыму по сравнению с мартовским замедлился до 0,6% после 0,7%. Сдержать его позволили расширение предложения отдельных товаров на местных рынках и укрепление рубля», — отметила Денисенко.

По информации эксперта, заметнее всего в апреле подорожали услуги. В то же время стоимость продуктов и непродовольственных товаров выросла не так существенно. В частности, прибавили в цене обеды в столовых, кафе и закусочных.

«Когда теплеет, люди больше гуляют, путешествуют в соседние города, соответственно растет спрос на питание вне дома. Кроме того, совсем скоро начнется туристический сезон в Крыму», — пояснила Елена Денисенко.

Также в преддверии майских праздников из-за резкого роста спроса подорожали мясо птицы и свинина. Производители и поставщики учли в розничных ценах увеличившиеся расходы на корма, ветпрепараты и доставку товаров. При этом, по словам эксперта, второй месяц подряд в Крыму дешевели яйца.

«Их производство расширилось и в регионе, и в стране в целом, поэтому продукта стало больше на рынках. Одновременно из-за увеличения объема урожая тепличных овощей, в апреле подешевели огурцы, помидоры и сладкий перец. В целом за год цены на плодоовощную продукцию в Крыму снизились более чем на 15%», — рассказала Елена Денисенко.

Вместе с тем, в регионе подорожали телерадиотовары и топливо. Телевизоры выросли в цене из-за роста расходов поставщиков и ретейлеров на логистику и оплату труда персонала. А топливо подорожало из-за роста мировых цен на нефтепродукты, сокращения объемов производства из-за проведения ремонтов и сезонного роста спроса.

Также увеличение спроса на отдых в Крыму привело к подорожанию услуг проживания и проезда. При этом, благодаря укреплению рубля подешевели зарубежные туры, добавила эксперт.

«В целом влияние сезонного роста спроса в регионе более выражено, чем по стране в целом. Из-за этого инфляция превышает общероссийский уровень. Несмотря на это, мы отмечаем, что, благодаря эффективной денежно-кредитной политике Банка России, годовой рост цен в Крыму замедлился более чем в 2 раза: до 6,2% в апреле после 12,9% год назад», — резюмировала Елена Денисенко.

Ранее в Минпромторге республики сообщалось, что благодаря посадке овощей в объемах «с запасом» в этом году в межсезонье Крым полностью обеспечен этой продукцией собственного производства, при этом на отдельные позиции цены на 30% — 50% ниже прошлогодних.

Также отмечалось, что в Севастополе подешевели яйца с огурцами и подорожал рис.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше