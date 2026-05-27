Власти Нижнего Новгорода сократят расходы на городские праздники

По словам градоначальника, в городе началась масштабная ревизия исполнения уже имеющихся расходов. Особое внимание уделяется контрактам текущего года — все они взяты под жёсткий контроль. Один из ключевых источников экономии — оптимизация затрат на проведение культурно-массовых мероприятий. Как пояснил Шалабаев, отказываться ни от одного городского праздника власти не намерены: Нижний Новгород за последние годы стал одним из главных культурных и туристических центров страны, поэтому все события состоятся, но после необходимой переоценки.