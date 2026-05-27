От скандально прославившегося «Небара» пытаются избавиться в Волгограде

Владелец ночного клуба «Небар» выставил заведение на продажу. Объявление размещено на популярной площадке 20 мая, в описании не указана ни площадь помещения, ни его цена — ее готовы назвать только в личной беседе.
«Вот все говорят “нeт”, а ты вoзьми — и купи “Нeбар”. Гoтов купить caмый шумный бap?», — призывает продавец.
Заведение «прославилось» после того, как 9 мая в нем устроила танцы топлес молодая девушка. 19-летняя Виктория М. была привлечена к ответственности за непристойное поведение и провела сутки под арестом.
