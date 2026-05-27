Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотни миллионов рублей взыскали энергетики с должников

«ТНС энерго НН» напоминает: оплачивать счета за электроэнергию нужно вовремя.

Источник: Нижегородская правда

С начала 2026 года «ТНС энерго НН» демонстрирует системный подход в работе с задолженностью. За первые четыре месяца этого года в результате судебных разбирательств вынесено:

578 судебных актов о взыскании долгов с юридических лиц на общую сумму более 280 млн рублей;

2 666 актов в отношении физических лиц на сумму порядка 22 млн рублей.

Судебные решения — это только начало. По-настоящему важен результат: когда долги действительно возвращают. В рамках исполнительного производства с юридических лиц было принудительно взыскано более 130 млн рублей, а с граждан-неплательщиков — 13 млн рублей.

В арсенале компании не только судебные иски, но и действенные меры воздействия, предусмотренные законодательством. С начала года применены ограничительные меры:

327 запретов на выезд за границу. Должникам придется отложить долгожданный летний отпуск.

24 ареста на имущество. Автомобили, квартиры и другая собственность злостных неплательщиков будут реализованы для погашения долга.

«ТНС энерго НН» напоминает: оплачивать счета за электроэнергию нужно вовремя. Избежать накопления долга — значит оградить себя от судебных разбирательств, пени, штрафов, а также таких неприятных последствий, как арест имущества или запрет на выезд за границу.