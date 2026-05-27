Politico: ЕС настроен вытеснить американские компании из ценных спутниковых частот

Европейская комиссия со следующего года намерена зарезервировать большую часть спутниковых частот для европейских операторов. Это откроет новое поле битвы с США в борьбе за контроль над технологиями, считает европейское бюро Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что в среду Еврокомиссия согласовала детали процедуры отбора, выделив две трети желанного диапазона радиочастот для игроков из ЕС. В следующие 20 лет ЕС хочет разделить доступные частоты на три блока по 10 МГц: один будет зарезервирован для защищенной правительственной связи, второй предназначен для европейских стартапов, а третий может быть выделен европейским и неевропейским фирмам.

Как поясняет Politico, это означает переход от диапазона частот, который сейчас контролируется американскими компаниями, к диапазону, в котором они получат в лучшем случае треть спектра.

Издание напоминает, что с 2009 года лицензии на использование спектра мобильной связи были предоставлены двум американским космическим операторам — Viasat и EchoStar. Срок действия этих лицензий истекает в 2027 году. Теперь такие американские фирмы, как Amazon Leo и SpaceX Илона Маска, рискуют потерять доступ к европейским частотам, что замедлит их стремительную экспансию.

Вытеснение американских компаний, по мнению Politico, может вызвать гнев и ответные шаги Вашингтона.

Глава американского регулятора связи ранее предостерег от подобных шагов, назвав их «несправедливо дискриминационными» по отношению к американским космическим компаниям. В Европе, напротив, сочли действия комиссии «очень прозрачными и справедливыми» и сослались на ранее принятое в США решение о предоставлении аналогичных частот исключительно американскому оператору.

Пришло время решить, хотим ли мы, чтобы наше небо было более надежным или зависимым. Пришло время снова сделать европейскую спутниковую индустрию великой.

Оскар Лопес
министр цифровой трансформации Испании
