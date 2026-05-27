Politico: ЕС настроен вытеснить американские компании из ценных спутниковых частот

В статье говорится, что в среду Еврокомиссия согласовала детали процедуры отбора, выделив две трети желанного диапазона радиочастот для игроков из ЕС. В следующие 20 лет ЕС хочет разделить доступные частоты на три блока по 10 МГц: один будет зарезервирован для защищенной правительственной связи, второй предназначен для европейских стартапов, а третий может быть выделен европейским и неевропейским фирмам.