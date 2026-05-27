Politico: ЕС настроен вытеснить американские компании из ценных спутниковых частот

В статье говорится, что в среду Еврокомиссия согласовала детали процедуры отбора, выделив две трети желанного диапазона радиочастот для игроков из ЕС. В следующие 20 лет ЕС хочет разделить доступные частоты на три блока по 10 МГц: один будет зарезервирован для защищенной правительственной связи, второй предназначен для европейских стартапов, а третий может быть выделен европейским и неевропейским фирмам.
Издание напоминает, что с 2009 года лицензии на использование спектра мобильной связи были предоставлены двум американским космическим операторам — Viasat и EchoStar. Срок действия этих лицензий истекает в 2027 году. Теперь такие американские фирмы, как Amazon Leo и SpaceX Илона Маска, рискуют потерять доступ к европейским частотам, что замедлит их стремительную экспансию.
Глава американского регулятора связи ранее предостерег от подобных шагов, назвав их «несправедливо дискриминационными» по отношению к американским космическим компаниям. В Европе, напротив, сочли действия комиссии «очень прозрачными и справедливыми» и сослались на ранее принятое в США решение о предоставлении аналогичных частот исключительно американскому оператору.
Пришло время решить, хотим ли мы, чтобы наше небо было более надежным или зависимым. Пришло время снова сделать европейскую спутниковую индустрию великой.