Облвласти разрешили построить ЖК недалеко от стадиона в Светлом

Областные власти выдали разрешение на строительство жилого комплекса «Семейный» недалеко от стадиона «Судоремонтник» в Светлом. Его получило ООО «СЗ “ТВН-Аллиум” 8 мая. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.
Строительство ЖК запланировано на участке с кадастровым номером 39:18:010024:1940, предназначенном под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Его уточненная площадь составляет 2557 кв. м, а стоимость по кадастру — 1,4 млн руб. Разрешение будет действительно до 8 мая 2029 года.
ООО «СЗ “ТВН-Аллиум” зарегистрировано на ул. Колхозной в Калининграде. Генеральным директором выступает Екатерина Плакидина, а учредителями — Наталия Липай и ООО “СЗ “Твоя недвижимость””. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий.
Администрация Светловского округа выставила на торги право заключения договора аренды этого земельного участка летом 2024 года. Компания «Аллиум» подала единственную заявку. Договор заключили на пять лет. Размер годовой арендной платы — порядка 2,5 млн рублей.
Экспертиза одобрила проект в апреле 2026 года. В качестве экспертной организации выступило ООО «Негосударственная экспертиза» (Калининград). Проектную документацию готовили калининградские компании «АрхПД» и «Газстрой-Запад».