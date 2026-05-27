ВТБ пояснил, как будет строиться партнерство с Вайлдберриз

«Мы считаем, что такое взаимодействие — очень важный шаг для нашего банка и в целом для развития финансовых услуг на базе платформенной экономики. Для нас это продвижение наших продуктов и услуг на платформе Вайлдберриз. В банке ВТБ около 30 млн клиентов, у Вайлдберриз — 80 млн, и они далеко не всегда пересекаются, поэтому для нас это, конечно, выход на совершенно другой уровень, другие масштабы клиентской работы. И, конечно, у Вайлдберизз широкая клиентская база в малом бизнесе — для нас это тоже очень важно, мы можем предложить им целый ряд дополнительных сервисов и услуг», — заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.