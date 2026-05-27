MWM: в Индии произвели 1000 танков Т-90М

Согласно статье, завод действует по лицензионному соглашению, подписанному Индией и Россией в 2006 году. Почти за 20 лет на предприятии было выпущено 1000 танков Т-90, первый из которых сошел с конвейера в 2009 году. Завод в Авади, на юге Индии, является основным предприятием по производству бронетехники в стране. С 1961 года он выпускал советские танки Т-72, прежде чем перешел на российские Т-90.
Российская армия до 2022 года получала лишь ограниченное количество этих машин. Согласно изданию, это связано с тем, что в России рассчитывали на экономическую эффективность модернизации танков Т-72Б советских времен, а также на инвестиции в танк нового поколения Т-14 «Армата». Нынешний размер российского флота изданию неизвестен: с 2022 года объемы закупок и производства в несколько раз превысили довоенные показатели, отмечает MWM.
Важным этапом в индийской программе, согласно статье, стала разработка варианта Т-90С, который оказался гораздо более боеспособным, чем базовый вариант, поступивший на вооружение в начале 1990-х годов. Этот проект был взят за основу при разработке варианта танка Т-90 М, который в 2020 году был принят на вооружение российской армии.