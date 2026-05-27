СВО
MWM: в Индии произвели 1000 танков Т-90М

Индийский завод тяжелых транспортных средств Heavy Vehicles Factory 22 мая завершил выпуск 1000-го танка Т-90, что стало важной вехой для индийского военно-промышленного комплекса, отмечает портал Military Watch Magazine.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, завод действует по лицензионному соглашению, подписанному Индией и Россией в 2006 году. Почти за 20 лет на предприятии было выпущено 1000 танков Т-90, первый из которых сошел с конвейера в 2009 году. Завод в Авади, на юге Индии, является основным предприятием по производству бронетехники в стране. С 1961 года он выпускал советские танки Т-72, прежде чем перешел на российские Т-90.

До начала военных действий на Украине в 2022 году индийская армия была крупнейшим в мире эксплуатантом танков Т-90. По сведениям MWM, сейчас она имеет на вооружении 1300 танков Т-90.

Российская армия до 2022 года получала лишь ограниченное количество этих машин. Согласно изданию, это связано с тем, что в России рассчитывали на экономическую эффективность модернизации танков Т-72Б советских времен, а также на инвестиции в танк нового поколения Т-14 «Армата». Нынешний размер российского флота изданию неизвестен: с 2022 года объемы закупок и производства в несколько раз превысили довоенные показатели, отмечает MWM.

Важным этапом в индийской программе, согласно статье, стала разработка варианта Т-90С, который оказался гораздо более боеспособным, чем базовый вариант, поступивший на вооружение в начале 1990-х годов. Этот проект был взят за основу при разработке варианта танка Т-90 М, который в 2020 году был принят на вооружение российской армии.

Индийская армия также располагает примерно 2500 танками Т-72. Однако Министерство обороны планирует реэкспортировать значительную часть этих машин, заменив их в передовых подразделениях танками Т-90.

MWM также не исключает, что Индия может вложить средства в завершение разработки российского танка Т-14 «Армата» с целью его последующего приобретения по лицензионному соглашению.

Издание указывает, что Т-14 имеет ряд общих черт с китайским стелс-танком Type 100, который некоторые эксперты считают самым передовым танком в мире.