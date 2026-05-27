MWM: в Индии произвели 1000 танков Т-90М

Согласно статье, завод действует по лицензионному соглашению, подписанному Индией и Россией в 2006 году. Почти за 20 лет на предприятии было выпущено 1000 танков Т-90, первый из которых сошел с конвейера в 2009 году. Завод в Авади, на юге Индии, является основным предприятием по производству бронетехники в стране. С 1961 года он выпускал советские танки Т-72, прежде чем перешел на российские Т-90.