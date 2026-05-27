Облвласти разрешили «Автотору» построить многоквартирные дома на ул. Челюскинской

Областные власти выдали разрешение на третий этап строительства многоквартирных жилых домов на ул. Челюскинской. Его получило ООО «Инвестиционно-строительная компания “Автотор-жилстрой”» 15 мая. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.
Строительство домов запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:110631:177, предназначенном под среднеэтажную жилую застройку. Его уточненная площадь составляет 12 581 кв. м, а стоимость по кадастру — 35,7 млн руб. Разрешение будет действительно до 15 мая 2029 года.
ООО «Инвестиционно-строительная компания “Автотор-жилстрой”» зарегистрировано на ул. Магнитогорской в Калининграде. Генеральным директором выступает Игорь Строков, а учредителями — ООО «СЗ “Финансовые и промышленные инвестиции”» и "Региональный фонд частных инвестиций. Основной вид деятельности фирмы — прочие виды строительства жилых и нежилых зданий.
Ранее портал «Rugrad» писал, что ЖК «Автотор-Парк» на ул. Челюскинской состоит из 9 корпусов высотой 8 этажей. Разрешение на строительство двух первых домов на участке 39:15:110631:179 площадью 2,2 га было выдано еще в августе 2021 года для ООО «ИСК “Автотор-Жилстрой”, основным учредителем которого выступает ООО “Автотор Холдинг”. Застройщик по сути занялся реновацией территории бывшей производственной базы на ул. Челюскинской, 31.
В октябре 2022 года структура получила еще разрешение на 2 дома на том же участке. Также «ИСК “Автотор-Жилстрой” освоил соседний участок 39:15:110631:177 площадью 1,2 га. ЖК должны были построить до конца 2024 года, однако здания пока что не введены в эксплуатацию. Инвестиции в строительство жилья “Автотором” озвучивались на уровне 1,5 млрд руб.