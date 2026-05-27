Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Облвласти разрешили «Автотору» построить многоквартирные дома на ул. Челюскинской

Разрешение будет действительно до 15 мая 2029 года.

Областные власти выдали разрешение на третий этап строительства многоквартирных жилых домов на ул. Челюскинской. Его получило ООО «Инвестиционно-строительная компания “Автотор-жилстрой”» 15 мая. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство домов запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:110631:177, предназначенном под среднеэтажную жилую застройку. Его уточненная площадь составляет 12 581 кв. м, а стоимость по кадастру — 35,7 млн руб. Разрешение будет действительно до 15 мая 2029 года.

ООО «Инвестиционно-строительная компания “Автотор-жилстрой”» зарегистрировано на ул. Магнитогорской в Калининграде. Генеральным директором выступает Игорь Строков, а учредителями — ООО «СЗ “Финансовые и промышленные инвестиции”» и "Региональный фонд частных инвестиций. Основной вид деятельности фирмы — прочие виды строительства жилых и нежилых зданий.

Ранее портал «Rugrad» писал, что ЖК «Автотор-Парк» на ул. Челюскинской состоит из 9 корпусов высотой 8 этажей. Разрешение на строительство двух первых домов на участке 39:15:110631:179 площадью 2,2 га было выдано еще в августе 2021 года для ООО «ИСК “Автотор-Жилстрой”, основным учредителем которого выступает ООО “Автотор Холдинг”. Застройщик по сути занялся реновацией территории бывшей производственной базы на ул. Челюскинской, 31.

В октябре 2022 года структура получила еще разрешение на 2 дома на том же участке. Также «ИСК “Автотор-Жилстрой” освоил соседний участок 39:15:110631:177 площадью 1,2 га. ЖК должны были построить до конца 2024 года, однако здания пока что не введены в эксплуатацию. Инвестиции в строительство жилья “Автотором” озвучивались на уровне 1,5 млрд руб.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше