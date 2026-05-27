Более 260 тысяч нижегородцев выбрали территории для благоустройства

Уже более 260 тысяч человек приняли участие в голосовании за общественные пространства, которые планируют благоустроить в Нижегородской области в 2027 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Жители выбирают парки, скверы и другие территории, которые могут преобразиться в ближайшие годы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.