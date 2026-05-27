На севере Крыма завершают ремонт важной дороги

СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая — РИА Новости Крым. Ремонт дороги Воинка — Джанкой — Мартыновка, имеющий важное значение для Джанкойского района Крыма, готов на 95%. Об этом сообщает минтранс республики.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, подрядчик уже обновил 1,5 км полотна в живописной степной части полуострова, недалеко от Северо-Крымского канала. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Обновленная дорога связывает села Зеленый Яр, Мартыновку и Завет-Ленинское. Как отметили в минтрансе, ремонт данного участка означает безопасный подъезд к железнодорожной станции «Соленое Озеро», более удобную транспортировку продукции сельского хозяйства, а также облегчает движение школьных автобусов и автомобилей скорой помощи.

«Так, благодаря ремонту всего 1,5 км единая транспортная сеть объединила сразу несколько населенных пунктов. А значит — качество жизни тысяч людей стало выше и безопаснее», — добавили в ведомстве.

