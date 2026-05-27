Грузия будет закупать белорусские грузовые вагоны

Рабочая встреча состоялась в Управлении белорусской магистрали. В ней приняли участие начальник Белорусской железной дороги Валерий Веренич и гендиректор Грузинской железной дороги Лаши Абашидзе.
«Был обсужден ряд актуальных вопросов, в том числе в транспортно-логистической сфере по доставке грузов в сообщении Беларусь — Грузия — Беларусь и формированию конкурентоспособных тарифных условий», — сообщила пресс-служба транспортного ведомства.
Кроме того, на переговорах грузинская сторона заявила о готовности приобретения продукции железнодорожного назначения из Беларуси, в частности широкой номенклатуры грузовых вагонов, отметили в Минтрансе.
Речь идет о вагонах двух белорусских вагоностроительных заводов — в Могилеве и Осиповичах.
Грузинская делегация в рамках визита в Беларусь посетит Центр управления перевозками БЖД, Конструкторско-технический центр БЖД, Минский вагоноремонтный завод, Борисовский шпалопропиточный завод и вагоностроительные заводы в Могилеве и Осиповичах.
Белорусская и Грузинская железные дороги активно сотрудничают в сфере грузовой логистики, координируя маршруты доставки в сообщении между двумя странами. Прямого пассажирского сообщения между Беларусью и Грузией нет, поэтому партнерство сфокусировано на транзите, формировании конкурентных тарифов и обновлении инфраструктуры.